Erhürman, çözüme katkı yapacak enerji işbirliği anlaşması önerdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, enerji arz güvenliği ve bölgesel işbirliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, "Great Sea Interconnector" projesi üzerinde devam eden tartışmalara değinerek, Kıbrıs’ın Türkiye ile enerji enterkonnekte olmasının en doğru ve rasyonel seçenek olduğunu vurguladı.

Erhürman, bu tür bir projeyi adanın ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Ayrıca, böyle bir enerjik işbirliğinin hem proje maliyetlerini hem de bölge barışını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Güneyde "Great Sea Interconnector" projesi üzerinde ciddi tartışmalar devam ediyor. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın elektrikte enterkonnekte olması, Kıbrıs'ın AB büyük sistemine bağlanması konusunda hem fizibilite, hem de Türkiye çerçevesinde "jeopolitik riskler" açısından endişeler var.

Türkiye ile KKTC'nin enterkonnekte olmasıyla ilgili olarak da hem fizibilite hem de ENTSO-E üzerinden siyasi-hukuki engel ihtimallerinin yarattığı tartışmalar var.

Bu arada herkes biliyor ki fizibilite ve siyasi/hukuki/jeopolitik riskler açısından en doğrusu, en rasyonel olanı, adanın Türkiye'nin de dahil olduğu şekilde enterkonnekte olması.

Böyle bir proje, hem adanın tamamının ekonomisi, çevresi, arz güvenliği açısından, hem proje maliyetleri açısından, hem de karşılıklı bağımlılık çerçevesinde bölge barışına ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı açısından çok önemli bir fırsat olur.

Bu yöndeki görüşlerimizi birkaç gün önce, Great Sea Interconnector projesine mali destek verecek olan AB yetkililerine de bir kez daha aktardık.

Ada'da aklın yolu bir kez daha birlikte iş yapmayı, çözümü, barışı gösteriyor. Aksinin adanın hem ekonomisine, hem çevresine, hem geleceğine hem de barışa olumsuz etkilerini güneyden, kuzeyden, AB'den, Yunanistan'dan, Türkiye'den rasyonel düşünen herkes görebiliyor.

BM'nin de, AB'nin de, ilgili tüm tarafların da akıldan ve barıştan yana tavır alması çok önemli açılımları da beraberinde getirir. Aksi, çok önemli bir fırsat penceresinin daha pas geçilmesinden başka bir şey değildir!