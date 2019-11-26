Erhürman: Çözüme ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Berlin'de gerçekleşen Akıncı, Anastasiadis, Guterres görüşmesini yorumladı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

İki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon, siyasi eşitliğin içeriğini açıklayan BM Güvenlik Konseyi kararına atıf, geçmiş yakınlaşmaların korunması, sonuç odaklı ve daha öncekilerden farklı bir sürecin gerekliliğine vurgu ve Genel Sekreter’in gayriresmi beşli görüşmenin toplanması için çaba gösterme taahhüdü. Bunların önemli bir kısmı Crans Montana’da da vardı ancak iki yıl içerisinde yaşanan tartışmalardan sonra teyit edilmiş olmaları önemli. Crans Montana’dan sonraki dönemde özellikle siyasi eşitlik çerçevesinde yaratılan gereksiz tartışmaların Genel Sekreter’in inisiyatif almasıyla önemli ölçüde geride bırakılması ise gecenin en olumlu sonucu. Bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz...

26/11/2019 09:18