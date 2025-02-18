Erhürman: “Çözümsüzlüğü Çözüm Gibi Görmek Kıbrıslı Türkleri Dışarıda Bırakır”

Haber Kıbrıs Web TV'de Ali Baturay'ın sunduğu Markaj programına konuk olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümsüz bırakılmasının, Kıbrıslı Türklerin enerji, deniz yetki alanları ve ticaret yolları gibi kritik konularda dışlanmasına yol açacağını vurguladı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin bölgesel gelişmelerin dışında kalacağını belirten Erhürman, “Ya çözümsüzlüğü çözüm gibi görüp yolumuza devam edeceğiz ya da Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacak bir çözüm için mücadele edeceğiz” dedi.

Turizm politikalarının da çevreye duyarlı ve güvenli bir çerçevede şekillenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Turist gelen kişi Baf’daki güzellikleri de görmek ister, St. Hilarion’u da ziyaret etmek ister. Dolayısıyla yönelmemiz gereken alanlar bellidir” diyerek sürdürülebilir ve kapsamlı bir turizm vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.