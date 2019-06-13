Erhürman: Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman , kuzeyde ve güneyde tutuklanan şahısların karşılıklı olarak iadesi konusunda açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, bu uygulamanın bundan sonrası içinde örnek teşkil etmesini söyledi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle;

“Kuzeyde işlenen suç nedeniyle aranan ve Limasol’da tutuklanan bir şahısla, güneyde işlenen suç nedeniyle aranan ve kuzeyde yakalanan şahısların uzun süren karşılıklı görüşmelerin sonucunda bugün takas edilmiş olması sevindirici ve atlanmaması gereken bir olaydır. Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir.”

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