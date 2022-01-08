Erhürman: CTP gençlerin partisidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını yoksulluğa sürükleyenlerin gideceğini, federasyonu, barışı ve yoksulluktan kurtulmayı isteyenlerin iktidara geleceğini vurguladı. “Buraya kadar” diyen Erhürman, halkı umutsuzluğa sürükleyenlerin 15 günleri kaldığını belirtti. Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Barış Ateşi etkinliğinde konuştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte CTP’nin iktidar yürüyüşü seslendirildi, coşku doruklara taşındı. CTP lideri Tufan Erhürman’ın konuşmasını büyük dikkatle dinleyen gençler, “Bu ülkenin umudu CTP” yorumunu yaptı. Girne Barış Parkı olarak da bilinen Sevim Ebeoğlu Parkı’nda düzenlenen etkinliğe milletvekili adayları da katıldı. Etkinlikte Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ile CTP Girne Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Sipahi de konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: CTP GENÇLERİN PARTİSİDİR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Barış Ateşi etkinliği konuşmasında, CTP’nin gençlerin partisi olduğunun altını çizdi. “Buraya kadar!” diyen Erhürman, “Şimdi onlar gidiyor. Barışı isteyenler federasyonu isteyenler yoksulluktan kurtulacağız diyenler, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyenler geliyor, CTP geliyor” dedi. Yüzlerdeki yorgunluğu, sırtlardaki yükü de artık atmanın zamanı geldiğini ifade eden Erhürman, büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olduğu hükümeti CTP’nin kurmaya geleceğini vurguladı. Pandemi ve ekonomik krize ek olarak beceriksizlik, basiretsizlik ve gailesizliğin eklendiğini kaydeden Erhürman, bu etkenlerle Kıbrıs Türk halkının yüzündeki gülümsemenin de durduğunu ama 15 gün kaldığını, 15 gün sonra gülümselerin yeniden başlayacağını belirtti. “Gülmek bu halk gülünce gülmektir” diyen Erhürman, “Barış için, federasyon için, kendi ayaklarımız üzerinde durmak için geliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

KİŞİ: BU ÜLKENİN KADERİNİ 23 OCAK’TA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, CTP’nin ayak seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Barış Ateşi’nin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını ifade eden Kişi, Bu ateşi biz 2002’de, 2003’de soğuk gecelerde, zor zamanlarda yaktık. Hayal kırıklığına uğradık yine yaktık. İçimizdeki ateş, çözüm inancımız hiç bitmeyecek. Mücadelemiz sürecek” dedi. 23 Ocak’taki seçimin çok kritik bir dönemeç olduğuna vurgu yapan Kişi, CTP’nin birinci parti geleceğini ve bu ülkenin kaderini değiştireceğini belirtti. Son güne kadar çalışacaklarının altını çizen Kişi, Girne Barış Parkı’nda bu atmosferi yaratan Girne Gençlik Örgütü üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

SİPAHİ: ONLARA O SARAYI YAPTIRTMAYACAĞIZ!

Etkinlikte konuşma CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi, insanların silahsız kuvvetleri de olduğunu, o kuvvetlerin de Barış Ateşi etkinliğinde toplandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Girne Gençlik Örgütü üyelerinden Kenan Kurtdemir’e bu geceyi adadığını ifade eden Sipahi, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. 23 Ocak’taki seçimlerin çok büyük riskler barındırdığını kaydeden Sipahi, hem CTP’ye hem de yurtseverlere büyük görev düştüğünü, büyük direnişler görerek bu noktalara geldiklerini vurguladı. Konuşmasının sonunda “Onlara o Sarayı yaptırmayacağız” diyen Mustafa Sipahi, katılımcılardan büyük alkış topladı.

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08/01/2022 18:14