Erhürman: CTP halkla buluşma için sokağa çıkacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP tarafından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, İçerde ve dışarda yaşanan gelişmelerden dolayı CTP'nin rahatsız olduğunu söyledi.

Erhürman, Pandemi nedeniyle sokağa çıkıp vatandaşlarla buluşamadıklarını ve sorunlarını dinleyemediklerini belirterek, “CTP halkla buluşma için sokağa çıkacak” dedi.

Erhürman, Kıbrıs sorunu, ülkeyi yönetememe ve yapılan müdahalelere karşı halkla buluşulması gerektiğini ifade etti. Erhürman'ın konuşmalarından satır başları:

Kıbrıs türk halkı yüz yılı aşkındır var olma mücadelesi veriyor bu nedenle sokağa çıkma ve halkla buluşma sloganımızı Vardık, Varız Var olacağız olarak belirledik.

Var olabilmek için siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde bir çözümü savunuyoruz Rumlar, Guterrres’e Siyasi eşitliği söyleyecek sonuç odaklı ucu belli olan resmi müzakerelere başlayacağız ve kapsamlı çözüme gideceğiz.

Güven Yaratıcı Önlemler konusunda netiz. Maraşın uluslararası hukuk temelinde açılmasını istiyoruz. Uluslararası hukuk temelinde tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu CTP tarafından kurulmuştu.

Yetkilerin devredilmesi kabul edilebilir değil. Türkiye ile ilişkiler doğru zeminde iyi ilişkiler içinde olmalı. İrade Kıbrıs Türkünde olmalıdır.

Müdahaleler ve yönetmeler olmamalıdır. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız için dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Bunu yapabilmek için ekonomiyi doğru yönetmek gerekir.

2018'de CTP hükümetteyken Döviz krizi olmasına Türkiye'den para gelmemesine rağmen doğru yönetimle bütçe 50 milyon fazla verdi.

Reformaları Kıbrıs Türkü belirlemeli ve protokoller Türkiye desteğiyle yapılmalı.

Protokollerde, TL kullanılmasından dolayı yaşanan sorunlar görmezden gelinmemeli. Derviş Eroğlu 90lı yıllarda başbakan olduğu dönemde KKTCnin para birimini devreye konulmasını istemişti.

Türk Lirası değer kaybetmesi bize enflasyon olarak yansıyor. Kalkınma planı olacaksa nüfus politikası hazırlanmalı. Nüfusu bilmeden sağlık eğitim planlanamaz.

Vatandaşlık verilmesi adil bir şekilde sıralı ve programlı olarak yapılmalı. Beyaz kimlik, günlük ve ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracak şekilde hazırlanmalı.

Hükümet edenler, Taammüden halkı fakirleştiriyorlar demokrasi ve hukuktan uzaklaştırıyorlar. Örgüt yapılarını bitirmeye çalışıyorlar.

Halkı Güvensizleştirmek istiyorlar. Kutlu Adalı Araştırma komitesi konusunda üye sayısı konusunda sorun çıkarıyorlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar cumhuriyet güvenlik kurulunu oluşturmak için neyi bekliyor?

6 aylık hükümet kurulurken 3 bakanın yeri değişti ardından meclis başkanı seçilemedi bir bakan değişti ve son olarak bir bakan istifa etti.

Derdimiz seçim değil geçimdir diyorlar ancak tek dertleri kurultaydır. Yarından itibaren halkla buluşmak için tüm ilçelerde sokağa çıkıyoruz.

Bu yönetime layık değiliz.

Kendi ayakları üzerinde durabilmek ve uluslararası hukukta yer alabilmek için bilgi birikimimiz var.

Bizimle Aynı düşünen herkesle işbirliği yapmaya hazırız. CTP olarak büyüklenme içinde değiliz bu yönetimin gitmesi için birlikte mücadele vereceğiz.

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 11:13