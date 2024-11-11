Erhürman: “CTP Meclis’e, hukuka, demokrasiye ve akla sahip çıkma iradesinden geri adım atmayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini herkesin bildiğini" belirterek, CTP’nin Meclis’e, hukuka, demokrasiye ve akla sahip çıkma iradesinden bir adım geri atmayacağını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlara ilişkin Meclis basın locasında açıklama yaptı.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini, Meclis Başkanı seçiminin tamamlanmadığını söyleyen Erhürman, tamamlandıktan sonra kendilerinin Meclis Başkan Yardımcısı adayını göstereceklerini kaydetti.

Bugün Meclis’te yaşanmasını istemediği olaylar yaşandığını belirterek, Ziya Öztürkler’in koltuğa oturma girişimini “darbe” olarak değerlendiren Erhürman, kendilerinin sorunun diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını ve cumartesi akşamından itibaren diyaloğun kurulduğunu, bu sabah da görüşüldüğünü aktardı.

Bu sabah Meclis’in Fazilet Özdenefe başkanlığında açılarak bütçe komitesinin toplanması için gerekli tezkereyi onaylamasını önerdiklerini belirten Erhürman, bu önerilerinin reddedildiğini söyledi.

- “Amacımız, bütçeyi aksatmak değil, Meclis’i usulüne ve hukuka uygun olarak çalıştırmaktır”

Erhürman, “Bu diyalog için akıl ve hukukun üstünlüğü temelinde bir çerçeve çizdik. Meclis Bütçe Komitesi'nin toplanması önemliydi. Amacımız, bütçeyi aksatmak değil, Meclis’i usulüne ve hukuka uygun olarak çalıştırmaktır” diye konuştu.

“Diyalog kurduk, öneri yaptık, önerilerini dinleyeceğimizi söyledik. Buna rağmen dayatmaya devam ettiler. Bunun adı zorbalıktır.” diyen Erhürman, zorbalığa izin vermelerinin mümkün olmadığını, CTP’nin Meclis’e, hukuka, demokrasiye ve akla sahip çıkma iradesinden bir adım geri atmayacağını vurguladı.

-UBP önerisiyle bir hafta ara...

Gelinen noktada UBP’nin önerisi ile Meclis çalışmalarına bir hafta ara verildiğini aktaran Erhürman, bu durumda Bütçe Komitesi çalışmalarının da bir hafta ötelendiğini söyledi, iktidarı bütçeyi umursamamakla suçladı.

“Önerimiz ortada, öneriye açık olduğumuz beyanımız ortada, diyalog çabamız ortada.” diyen Erhürman, “Kabul edin seçilmedi bu adam... Seçilmediğini de bütün ülke biliyor.” ifadelerini kullandı.