Erhürman: CTP’nin eğitim politikaları hazırdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve CTP’nin eğitim politikaları, 21 aktif üyesiyle, geniş katılımlı çalıştaylar ve toplantılarla oluştuğuna dikkat çekti. 55 toplantı ve 2 çalıştay yapıldığının altını çizen Erhürman, “Ölçme-değerlendirmeden tutun da tam gün eğitime geçmek için kaç liraya ihtiyaç duyulduğuna kadar her şeyin çalışıldığı bir metin ortaya çıktı” diyerek hazır olduklarını yineledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li belediyelerin eğitim için harcadığı miktarlara dikkat çekti. “Geçici öğretmen atanması beklenen öğretmen sayısı ilköğretimde 240. Kurultay dolayısıyla okulların açılması geciktirildi. Bin 240 öğretmene vaatte bulundunuz, kurultaydan sonra 240 atayacağız dediniz. Partizanca usullerle istihdam edilecek, bu kabul edilebilir bir şey değil” diyen Erhürman, kurultay nedeniyle ertelemenin temel sebebinin de ortada olduğunun altını çizdi.

218 konteyner sınıf

Kamu okullarımızın açılmasının ertelenmesi kararının, cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Erhürman, üç gündür kamu okullarında öğretimin başlamadığını anımsattı. “Keşke tek sorun erteleme olsaydı” diyen Erhürman, yaşanılan sürecin, endişeleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. “Eğitimde fırsat eşitliği, başka alanlardaki fırsat eşitliğinden çok daha yakıcı bir ihtiyaçtır” diyen Erhürman, eğitim aracılığıyla geleceğin kurulduğunu ifade etti ve çocuklar arasında ciddi farklar yaratıldığını kaydetti. Tufan Erhürman, “Bu durumun toplum üzerinde yaratacağı olumsuzlukları konuşmak bile içimizi bunaltıyor” ifadelerini kullandı. Kamu okullarıyla özel okullar arasında uzun zamandır fırsat eşitsizliği yaratıldığının altını çizen Erhürman, “Bizim kamu okullarında tam gün eğitimden kastımız, geçen yıl uygulanan sözde eğitim değildi; alt yapısı ve bütün ihtiyaçlarıyla tam teşekküllü bir eğitimdi. Bu konuda bir adım atılmasını bırakın, bu yıl başlayacakken yaratılan eşitsizlik tahammül sınırlarını zorlayan hale geldi” diye konuştu. Ellerindeki verilerin, hem özel okullarla kamu okulları arasındaki uçurumun büyüdüğünü hem de kamu okulları içerisinde birtakım farkların yaratıldığını gösterdiğini belirten Erhürman, “Güçlendirme çalışması nedeniyle şu anda kullanılamaz durumda olan okul sayısı 28; bunların 19’u ilköğretimde. Güçlendirme çalışması tamamlanmış okul sayısı ise 20, ilköğretimde 10. 6 Şubat’tan bugüne kadar geçen uzun süre dikkate alınmalı. Tadilatı hâlâ devam eden okul sayısı 8. Güçlendirme çalışmaları kapsamında boşaltılan sınıf sayısı 294. Toplam kurulan sınıf sayısı, ister konteyner deyin, ister prefabrik, 218. Kamu okullarında 218 tane konteyner ya da prefabrik sınıf var” diye konuştu.

“Nüfusu bilmezsek konteyner sınıf sayısı daha da artacak”

“Herhangi bir çocuk güvensiz bir binada bulunacaksa, konteynerde bulunmasını tercih ederim” diyen Erhürman, eğitim ortamına dikkat çekerek ortamın, alınacak eğitimin kalitesini belirlediğine işaret etti. Erhürman, 6 Şubat depremi üzerinden geçen sürenin hesaba katılması gerektiğine vurgu yaptı ve “Sadece güçlendirme çalışması yapılan okullarda değil, Lefkoşa’da iki yeni okulda da prefabrik sınıf kuruldu” dedi. “Bu ülkede nüfusu bilmezsek ve bir planlama yapmazsak, açık iddiamdır ki bu ülkede konteyner sınıfların sayısı daha da artacak” diyen Erhürman, yıl içinde kaç öğrenci olacağı bilgisine dahi ulaşamaz duruma gelindiğini kaydetti. 2020-2021 yıllarının bu ülkede nüfus açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu kontrolsüz nüfus akışı, bizim kaç sınıfa ihtiyacımız olduğunu planlayamayacağımız bir durum yarattı” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda bina yapıldı, iki sene oldu; bahçesi konteyner sınıflarla doldu” dedi okul bahçesinin konteyner sınıflarla doldurulduğunun altını çizdi. Geçici öğretmen sayılarıyla ilgili de bilgi veren Erhürman, “Geçici öğretmen atanması beklenen öğretmen sayısı ilköğretimde 240. Kurultay dolayısıyla okulların açılması geciktirildi. Bin 240 öğretmene vaatte bulundunuz, kurultaydan sonra 240 atayacağız dediniz. Geçici öğretmen alımını bir düzene kavuşturalım. Partizanca usullerle istihdam edilecek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Kurultay nedeniyle ertelemenin temel sebebi de burada yatmaktadır” dedi. İnsanların vicdanlarını yaralaması gereken bir ortam bulunduğunu vurgulayan Erhürman, “Ortaöğretimde neden geçici öğretmenlerin alımı ortaya çıktı? Sendika bunların münhalle alınması gerektiğini söyledi, hayır dediler geçici alabilmek için. Özel öğretmen ihtiyacı hâlâ duruyor, 10 kişi” diye konuştu. Lefkoşa’daki okullarda bir sınıfta öğrenci sayısının 40’a çıktığına dikkat çeken Erhürman, “Gönyeli İlkokulu’nda 850 öğrenci olacak, özel okulda sınıfta 20 kişi olacak. Biz çocuklarımıza fırsat eşitliği sağladığımızı mı iddia edeceğiz? Kimse bana hikaye okumasın. Herkes bir şey konuşacaksa, pandemiden itibaren bu ülkede nüfusun nasıl arttığını bir kenara yazsın” dedi. Çocukları düşünmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, Anadili Türkçe olmayan çocuklardan da söz etti. “Anadili Türkçe olmayan çocuklarımız sorunu var. Kurslar açıldı, 3 tane. Sınava girmek ve kurslara gitmek parayla. Bu çocuklar ne yapacak sorusuna ülkeyi yönetenlerin verdiği cevap: Ne yaparsalar yapsınlar. Bu ülkeye giren bir çocuk okula gidemesin, bu insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Güvenlik açısından da bu ciddi problem yaratacak bir konudur” diyen Erhürman adına hükümet diyen yapının bunun da gailesini çekmediğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Bu, bizi içeriden çürütecek bir noktaya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

“23 okul değil 4 okul yapıldı”

“23 okul yapıldı iddiası var. 8 okul iş insanları tarafından yapıldı. 8 tane yeni okul değil, belediyelerin ve iş insanlarının katkılarıyla yeni derslikler yapıldı. Bir okul Evkaf tarafından yapıldı. 2 okul ise Çatalköy ve Değirmenlik belediyeleri tarafından yapıldı. Devlet bütçesi tarafından yapılan okul sayısı 4’tür; bunlar da 2020’de hizmete başladı. Okul yaptım deyip de aslında 4 tane okul yaptığınızı söylemezseniz bir sorun var” diyen Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin bu dönem içerisinde 33 derslik yaptığına vurgu yaptı. Tufan Erhürman, CTP’li belediyelerin eğitim harcamalarıyla ilgili de bilgi verdi, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin mevzuata göre yapması gereken harcama 400 bin TL’dir. Şubat ayına kadar eğitime harcadığı para 4 buçuk milyon TL’dir. Bunun içinde 33 derslik, boyamaları, temizlikleri vs. var. Çatalköy’de bir okul yapıldı; harcadığı para 20 milyon TL’dir. Dikmen Belediyesi’nin harcaması gereken emlak vergisinin yüzde 15’i 300 bin TL iken, harcadığı para 1 milyon 585 bin TL’dir. Mağusa Belediyesi’nin harcaması gereken 2 buçuk milyon TL iken, Gazimağusa Şampiyon Melekler Salonu için ayırdığı paranın dışında harcadığı para 4 milyon 335 bin TL’dir. Meserya Belediyesi’nin 87 bin TL harcaması gerekirken, harcadığı para 1 milyon TL’dir. Lefke’nin 300 bin TL harcaması gerekirken, harcadığı para 900 bin TL’dir. Girne’nin 1.2 milyon TL harcaması gerekirken, harcadığı para 12 milyon TL’dir. Bütçe dediğiniz şey, yönetimi de kontrolü de önceliklere göre yapılır…”

“Gitmelerinden başka çare yok”

“Tercihiniz okul yapmaksa, 1.2 milyon TL harcayacağınız yerde 12 milyon TL harcarsınız. Önceliğiniz bu değilse, çocukları salkım saçak sokakta bırakırsınız” diye konuşan, geçici öğretmen ataması üzerinden siyasi rant elde etmek için çocukların perişan edildiğine dikkat çekti. “Bu ülkedeki eğitimin kalitesiyle ilgili söylediklerim maalesef ki bu felaketin bir sonucudur. AÖA giriş sınavında sıfır matematik, sıfır İngilizce... 5’ten 12’ye kadar öğretim gören çocuklar sınava giriyor, sıfır matematik, sıfır İngilizce. Asıl vahim olan budur” diyen Erhürman, gettolar yaratıldığını kaydetti. Bir tarafta kamu okullarında, bir tarafta da özel okullarda okuyan çocukların bulunduğunu belirten Erhürman, kamu okullarının kendi arasında da fırsat eşitsizliği yaratıldığını dile getirdi. Tufan Erhürman, “Bu memlekette kıyamet kopuyor, herkes farkına varsın. Gidin Onkoloji Hastanesi’ne, otopark bulup park edemezsiniz. Çocuklara yaşattıklarımız, bizim başımıza 10 sene sonra neler açar, en büyük mesele budur. Bugün, “Merak etmeyin, dört ayda bir hayat pahalılığı vereceğiz” diyenlerin ne konuştuğunu biliyoruz. Sürekli pembe tablolar, umut dağıtmalar... Bu işin tek çaresi, bu zihniyetin gitmesidir. Bu bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyetin dünya umurunda değildir” diye konuştu. Tufan Erhürman, “CTP’nin eğitim politikaları, 21 aktif üyesiyle, geniş katılımlı çalıştaylar ve toplantılarla oluştu. 55 toplantı ve 2 çalıştay yapıldı. Ölçme-değerlendirmeden tutun da tam gün eğitime geçmek için kaç liraya ihtiyaç duyulduğuna kadar her şeyin çalışıldığı bir metin ortaya çıktı. Biz hazırız. Bu memleketin bu felaketten kurtulmasının tek yolu, bu zihniyetin bir an önce gitmesidir. Çocuklarımızı bu zihniyet yüzünden kaybetmemiz mümkün değildir. Çocuklarımız için bu zihniyetin gitmesinden başka çare yoktur” diyerek sözlerini sonlandırdı.