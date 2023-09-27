Erhürman: Cumhurbaşkanı Tatar İle Farklı Düşüncelerdeyiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York öncesinde yapıldığı gibi bugün de bilgilendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Bu tür toplantıların, farklı görüşlerin dinlenmesi bakımından olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar ile kendilerinin Kıbrıs konusunun esasına dahil çok temel farklılıkları olduğunu belirtti.

Bunun yol açacağı sorunları da her zaman dikkate getirdiklerini ifade eden Erhürman, New York’ta bunu gördüklerini, Kıbrıs Türk tarafının orada görünmez kılındığını, yok sayıldığını savundu.

Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik konuşma yaptığını ifade eden Erhürman, düşüncelerin farklı olabileceğini ama Kıbrıs Türk tarafının hiç bir zaman diyalog ve diplomasiden kaçmadığını, kaçmaması gerektiğini söyledi.

“BM Genel Sekreteri tarafından üçlü görüşme çağrısı yapıldığı ama Tatar’ın reddettiği” ile ilgili açıklamalar yapıldığını da ifade eden Erhürman, “Bu doğru bir bilgi değilse neden açıklama yapılmadı?” diye sordu ve “Bu bir hatadır” dedi.