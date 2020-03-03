Erhürman: Cumhurbaşkanı uzun soluklu projelerin takipçisi olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, Gönyeli’de yurttaşlarla bir araya geldi. CTP Gönyeli Ocak Örgütü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söylerken, bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN: OTURUP BEKLEMEYECEĞİZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Müzakere süreçlerinde artık zaman kaybetmek istemiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra gerçekleştirilecek olan 5’li konferansa çok iyi hazırlanarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü biz sonuç çıksın diye oraya gidiyoruz, tekrardan en başa dönmek istemiyoruz. Bizim yoğun çabalarımıza rağmen yine bir sonuç alamazsak da bizi adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmamız gerekiyor. Bunun için de oturup beklemeyeceğiz, çok çalışacağız.”

“ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİN KALKMASI İÇİN SÜREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMALI”

“Ekonomimizde de tehlike çanları çalıyor. Türkiye’den gelen kaynaklar da artık çok sınırlı. Biz kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ekonomi yaratmalıyız. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamına büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanı’nın hem içeride hem de dışarıda çok çalışması gereken bir süreç var önümüzde. Yurt dışında tek kabul gören makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır, bu nedenle de turizmde, yükseköğretimde, ticarette önümüzde duran engelleri kaldırmak için Cumhurbaşkanı’nın sürekli girişimler yapması gerekmektedir.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI İÇTE VE DIŞTA ETKİN KULLANMALIYIZ”

“Ülkemizde hükümetler nezdinde siyasi istikrarsızlık vardır. Bu yüzden de uzun vadeli projeleri hayata geçiremiyoruz. Bu durum toplumun her kesimine olumsuz yansıyor. Ancak bizim Cumhurbaşkanı’mızın Bakanlar Kurulu’na dilediği zamanlarda başkanlık etme yetkisi de vardır. Bu yetkisini kullanarak hükümetler arasında köprü vazifesi görebilir ve uzun soluklu projelerin takipçisi olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresini içte ve dışta çok etkin kullanmalıyız. Çünkü biz kimliğimizi, kültürümüzü ve varlığımızı daha ileriye taşımak istiyoruz.”

03/03/2020 17:24