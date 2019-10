Erhürman: Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kararımı Ekim ayı sonunda netleşecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a katılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi, partisine yönelik eleştirilere ilişkin soruları yanıtladı.

Erhürman “Yeter ki gündemi doğru yerden belirleyelim ve doğru şeyleri konuşalım. Yoksa her defasında sloganlar üzerinden konuşacaksak, AB çatısı altında iki ayrı devlet çok daha gerçekçidir; İşte Maraş’ta şunu yapacağız bunu yapacağız şeklinde bir yere varamayız” dedi.

‘Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bu sloganların artacağı endişesi taşıyor musunuz?’ sorusu üzerine Erhürman;

‘Tabii ki, hatta giderken değil cumhurbaşkanlığı seçimine kaç ay kalmışken zaten bütün tartışmalar onun üzerine şekillendi. Ama bu halkın gerçek gündemi bu değil. Yani cumhurbaşkanlığı seçimi konuşulmasın demiyorum elbette adaylar çıkacak, elbette o konuda bir yarış olacak. Elbette insanlar tezlerini tartışacak. Ama şuanda bile 6-7 ay var cumhurbaşkanlığı seçimine. Bir sene öncesinden sistem tamamen oraya kilitlendi. Herkesin de kolayına geliyor çünkü ülkede siyasette, medyada daha ziyade magaziner olaylar üzerinden şekillenmeyi seviyor. Ama gerçek meseleler orda duruyor. Bu gerçek meselelerin bizi 2020’de 2021’de nasıl etkileyeceğini biz düşünmüyorsak bu yaptığımızın adı siyaset değil ki’ dedi.

“CTP cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik stratejik hata yapıyor” şeklindeki eleştirilere ilişkin bir soruya ise Erhürman şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararımızı Ekim ayı sonunda netleştirme hedefimiz var. Takip ettiğimiz bir konjektür var. CTP’ye strateji tarif etmeye meraklı o kadar çok stratejist var ki etrafta. Şunu bilmek gerekir; her partinin kendinin bir ortak aklı vardır. Bu ortak aklı da kendi organlarının yapacağı toplantılar sonucunda ortaya çıkar. CTP’nin bu konudaki yetkili organları bellidir. O organlar stratejiyi belirler. Elbette birileri bizim stratejimizin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir. Ama şöyle bir yerden tartışıldığından tek doğru strateji bizim söylediğimizdir, CTP’nin de ortak aklı strateji üretmeye müsait değildir noktasında tartışıldığında açıkcası bunu anlamakta biraz güçlük çekerim. CTP’nin yetkili organı oluştu, önümüzdeki hafta başında toplantısını yapacak. İlk toplantısında büyük ihtimalle sadece MYK’nın seçilmesi ve genel örgütlenme tartışmaları ile ilgili gündem olacak. Bu arada da New York sonrası gelişmeleri takip edeceğiz. 10 Ekim’de zaten Cumhurbaşkanı bize bir brifing verecek. Onları da paylaşacağız arkadaşlarımızla kendi stratejimizi ortak akıllımızla belirleyeceğiz”….

‘CTP’nin parti meclisi kendi adayını çıkarma yönünde bir karar almışti bu karar değişebilir mi?’ sorusu üzerine Erhürman;

‘Evet daha önce bu konuşulmuştu. Ama o parti meclisi ile bu parti meclisi farklı parti meclisleridir. Dolayısıyla yani hiçbir parti meclisi bir sonrakinin parti meclisi iradesini bağlamaz. Oturup, yaygın bir şekilde bunları değerlendireceğiz. Son gelişmelerin de çerçevesinde değerlendireceğiz. Dediğim gibi New York yaşandı, New York sonrasında ne oldu? Daha doğrusu New York’ta tam olarak ne oldu, ne bitti 10 Ekim’de sayın Cumhurbaşkanı’nın bize vereceği bilgilerle daha da bir donanımlı olarak Parti Meclisi’mizde bunları değerlendireceğiz.’ dedi.

08/10/2019 22:24