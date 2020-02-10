Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamını kullanmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

“Neden aday oldunuz? Birçok alanda Akıncı-Erhürman karşılaştırması yapılıyor. Akıncı-Erhürman arasında fark nedir?” sorusu üzerine konuşan Tufan Erhürman:

Umarım bu seçim polemikler üzerinden değil de vizyonlar arasında bir seçim olur. Ben kendi pozisyonumu değiştirecek değilim. Kıbrıs Türk halkı kritik bir eşikte. Bu kadar uluslararası aktör buraya bakarsa burası elbette gergin bir yer olur. Önümüzdeki 5 yıl bu sorunlarla uğraşacağız.

İçeride en temel sorun kendi ekonomimizi kendi ayakları üzerine oturtamamışımızdır. Bununla bağlantılı olarak yatırım yapılamıyor.

Ne yazık ki biz bu sorunu söz düzeyinde konuşuyoruz. Bizim genel olarak meselemiz Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen o kaynağı gelmiş gibi bütçeler hazırlanışıdır. Sonuç değişmiyor beklenilen kaynak tam gelmiyor. Son 2 yılda bu daha da daraldı. Beklentilerimiz gerçekleşmeyince yapabildiklerinizde daralıyor.

Bütün bunları değerlendirerek 3 ayaklı vizyon ortaya koyduk. 1’nci ayakta kapsamlı çözüme ulaşma hedefimiz vardır. Bunun nasıl olacağı çok belli. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 5’li konferansın toplanması gerekiyor. Crans Montana’da yaşadıklarımızdan ders çıkararak bizim bu defa 5’li konferansa iyi hazırlık yapmamız gerek.

Tüm taraflarla proaktif bir diplomasi yürütmeliyiz. Kimse 5’li konferansta masadan kalmayı cesaret edemeyecek. Bizim çözüm isteğimizi göstermemiz lazım.

Vizyonumuzun ikinci ayağında kapsamlı çözüme kadarki süreç içerisinde kendi ayaklarımızı üzerinde duracak bir süreç izlememiz gerekiyor.

Biz tanınmamış bir devletiz bizim dışa açılan makamımız cumhurbaşkanlığı makamı. Cumhurbaşkanlığı uluslararası görüşmeler yapmalı. Birinci unsur ekonomik açıdan kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktır.

Turizm ve yükseköğretim araçları var. Bu alanlarda uluslararası engel var. Cumhurbaşkanlığı makamı bu durumu dışa aktarabilir.

“Cumhurbaşkanlığı makamı kullanmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı sembolik midir değil midir sorusu üzerine devam eden Erhürman:

Sembolik cumhurbaşkanlığı klasik parlamenter rejimin cumhurbaşkanıdır.

Doğrudan doğruya halk tarafından seçilen, 5 yıllık görev süresi içerisinde pek çok hükümetten daha çok halk desteği alan, KKTC’nin tanınmaması nedeniyle dışarı ile bağ kurabilen tek makam olan, iç ve dış konulara en yetkili kurulun başında olan, Kamu hizmet Komisyonu’nun üyelerini atayabilen, 3’lü kararnamelere kurucu imza atabilen bir cumhurbaşkanı 800 milyon dolarla yüksek öğretimin başındaki YÖDAK’ın başkanını atayabilen bir cumhurbaşkanlığı makamı var.

Bunların bir arada olduğu bir durum sembolik bir cumhurbaşkanı değildir. Böyle bir makamın kullanmama gibi bir lüksümüz yok.

10/02/2020 16:40