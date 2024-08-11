Erhürman, Dalman Aydın’ın açıklamasını değerlendirdi

Ülkede dün yaşanan elektrik kesintilerinin etkisi sürüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıb-Tek yönetimini eleştirdi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Kıb-Tek Genel müdürü Dalman Aydın’ın demecini değerlendiren Erhürman, ülkede bir hükümet olmadığını iddia etti ve hükümetin sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

Erhürman “Bütün bunlara layık olmadığımızı göstereceğimiz zaman uzakta değil Bu halk sindirilmeye, korkutulmaya, uyutulmaya, manipüle edilmeye çalışılıyor. Biliyoruz! Görüyoruz! Ama tutmayacak! Bu zihniyet gidecek, bu rezalet bitecek!” ifadelerini kullandı.

Kıb-Tek Genel Müdürü'nün açıklamalarını değerlendiren Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

Bütün ülke elektrikten söz ederken bu alanda siyasi sorumluluğu olan hükumetin açıklama yapmasını beklersiniz doğal olarak. Ama açıklama yok çünkü ülkede aslında "hükumet" falan yok!

Açıklama HABER KIBRIS'ta, KIB-TEK Genel Müdürü'nden geldi. İbretlik cümleler var (bunlar tırnak içinde):

1. "Geçen yıl Temmuz ayının tüketimine bakıldığında yüzde 50 artış görüyoruz"...

Nüfusta ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir artış var tabii. Çünkü nüfusu bilmiyoruz.

Ne kadar olacağını bilmediğimiz bir biçimde de artmaya devam edecek! Çünkü nüfus politikamız yok!

O zaman yalnızca elektrikte değil, alt yapıyla ilgili her şeyde başımız belada!

Ama nüfusu bilmeyenler, bilmek istemeyenler, planlamaya, kontrol etmeye niyeti de olmayanlar "ülkeyi yönetiyorlar"!

2. "Yakıt tedariğinde sorunlar yaşandı. Depoların dibindeki yakıt kullanıldı. Bu yakıt kirli bir yakıttı".

Kirli yakıt kullanıldı. Bu iş, makinalara da zarar verdi, doğal olarak çevreye de. Çünkü ne zaman ne kadar yakıta ihtiyaç duyulacağı dahi hesaplanamadı veya her durumda yakıt geç getirildi.

3. "Dört yıldır bozuk olan jeneratör önümüzdeki hafta devreye girecek".

5 yıldır istikrarlı bir bir biçimde aynı "hükumet" iktidarda. Ve dört yıldır bozuk olan jeneratör ancak gelecek hafta devreye girebilecek öyle mi?

Bunlar sadece Sn. Genel Müdür'ün söyledikleri. Her birini çeşitli zamanlarda açıkladığımız daha nice sakatlık, beceriksizlik, basiretsizlik, bilinçli/bilinçsiz zarara uğratma var.

Bu ülkenin hastası, bebeği, çocuğu, yaşlısı, sınava hazırlanan genci, bin bir türlü sorunla boğuşan insanı işte bu yüzden uğraşıyor elektrik kesintileriyle, bozulan elektrikli aletlerle ve üstüne üstlük dünyanın parasını ödeyerek! Ve yetmezmiş gibi elektriğin ne zaman kesileceğinden, neden kesildiğinden haberdar dahi edilmeyerek!

Bütün bunlara layık olmadığımızı göstereceğimiz zaman uzakta değil Bu halk sindirilmeye, korkutulmaya, uyutulmaya, manipüle edilmeye çalışılıyor. Biliyoruz! Görüyoruz! Ama tutmayacak! Bu zihniyet gidecek, bu rezalet bitecek!