Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Erhürman, “Dananın kuyruğu bu akşam kopacak” dedi.

Tufan Erhürman, “Küresel salgın dünyayı etkiledi. Hindistan’da insanlar ölüyor ve aşı tedariki konusunda küresel bir sıkıntı var. Buna rağmen BM genel sekreteri Antonio Guterrees, Kıbrıs konusuyla ilgili toplantıya 4 tam gün ayırdı. BM Genel Sekreteri Guterrees, büyük bir risk aldı ve tarafları zorlayacak. Pandemiden beri ilk kez yüz yüze bir toplantı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca Cenevre'de bulunan Kıbrıslı Rum Siyasi Partilerden AKEL ve DİSİ görüştüklerine dikkat çekerek, "Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e ‘siyasi eşitlik’ konusunda mesaj gönderdik" dedi.

Tufan Erhürman’ın konuşmalarından satır başları:

BM Genel Sekreteri tarafların açılış pozisyonlarını dinliyor. BM güvenlik konseyi ve AB, iki eşit egemen devleti kabul etmeyeceğini ortaya koydu. Rum Lider, iki devleti kabul etmezse Türk tarafının bu görüşü kabul edilemez.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’taki toplantısında iki eşit egemen devlet görüşünün doğru olmadığını ve kabul edilmeyeceğini söylemiştik.

Açılış pozisyonu ortaya konuldu şimdi ikili görüşmelere geçilecek.

Müzakere masasına otururken eşitlikle federasyondaki eşitlik farklıdır. Masaya iki lider olarak oturuluyor. Sorun masadan kalktıktan sonradır. Rumlar tanınan bir devlet başkanı olarak kalkar Türkler ise toplum lideri olarak kalkar. KKTC’nin tanınmamasıyla ilgili BM güvenlik kararı var.

Anastasiadis, Crans Montana’da siyasi eşitliği kabul etmedi ve Guterres karşısında zayıf karnı odur.

Rum siyasi partilere, siyasi eşitliğin başlık olmadığını, güvenlik konseyi parametreleri olduğunu ve Anastasiadis’i siyasi eşitlik konusunda uyarmasını istedik.

Anastasiadis, dönüşümlü başkanlık ve Türklerin etkin katılımını kabul etmek zorundadır.

Müzakereler burada kopmaz ancak sonuç da çıkmaz. Taraflar da buradan sonuç çıkmasını beklemiyor. Burada bir başka toplantı kararı çıkabilir. Ortak bir zemin ortaya çıkarsa ileride yeniden toplantı yapabilir.

Siyasi eşitliğin kabul edildiği federasyondan başka bir çözüm yolu yoktur.

Anastasiadis’in iki devleti kabul etmesi için taleplerini bilmiyoruz. İki devlet için yüzde 23-25 toprak tavizi olursa kıyılardan kaybedeceğiz. Turizm ve ekonomide de kayıplar olacaktır. Bunu ben kabul etmem.

Haziran sonu AB zirvesi var iki taraf zirveye beklenti bağladı. Bu zirveyi görmek isteyecektir. Rumlar zirve öncesinde Türk tarafı sonrasında toplantı isteyebilir.

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28/04/2021 15:48