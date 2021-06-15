Erhürman DAÜ-SEN heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki üniversitelerin itibarını koruyabilmek adına eğitim sektöründe Eylül ayına kadar aşılama programı tamamlanarak, yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, bugün, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) heyetini kabul ederek, yüz yüze eğitimin başlama şartlarını görüştü.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Erhürman’a, Eğitimden Sorumlu MYK Üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu eşlik etti. Görüşmede, DAÜ-SEN adına Genel Sekreter Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Sami Fethi yer aldı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Erhürman kabulde yaptığı açıklamada, eğitimcilerin aşılanması konusunda herkesin hemfikir olduğunu, ancak yabancı öğrencilerin hangi kurallara tabi tutularak geleceği hakkında kimsenin açıklama yapmadığını kaydetti. CTP olarak Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasını ısrarla vurguladıklarını kaydeden Erhürman, bunun için ihtiyaç duyulan zamanın mevcut olduğunu da ifade etti.

İlk ve orta öğretimde görev alan öğretmenlerin aşılanmaya başlanmasının olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, yükseköğrenimdeki öğretim görevlilerinin de aşılanması gerektiğini belirtti. Eylül ayına gelindiğinde “Yeterli aşılama yapılamadı, yüz yüze eğitim başlayamıyor” veya “Aşılama tamamlanmadı ama yüz yüze eğitim başlıyor” gibi bahaneleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini kaydeden Erhürman, hem Türkiye’den hem de AB’den önemli ölçüde aşı geldiğini anımsattı.

Hükümetin ülke ekonomisini ve üniversitelerin itibarlarını zedelediğini ileri süren Tufan Erhürman, buna artık tahammül göstermeyeceklerini belirtti. Konunun sadece ekonomik değil, üniversitelerin itibarlarıyla da alakalı olduğunu dile getiren Erhürman, şöyle devam etti:

“Aileler bir dönem daha online eğitim yapılacak denirse öğrencileri buraya göndermeye yanaşmayacak. Üniversitelerin itibarı korunmak zorunda. Aşı programını uygulamak için önümüzde zaman var. Bugün itibarıyla bu programın açıklanması gerekiyordu.”

Yabancı öğrencilerin adaya hangi kriterler doğrultusunda geleceği hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Erhürman, şunları kaydetti.

“Dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı öğrenci var. Bütün öğrenciler kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Eylül’de gelecekler mi gelmeyecek mi? Aşılanacak mı, karantinaya mı girecek, bileklik mi takacaklar? Hükümetten bu konuda hiçbir açıklama yok, sadece tek söyledikleri ‘Merak etmeyin’. Bu söylemlerden bıktık çünkü merak ediyoruz.”

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15/06/2021 18:06