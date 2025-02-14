Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de bazı spor kulüpleri ve dernekleri ziyaret etti. Değişimin zamanının geldiğini belirten Erhürman, “Bu zihniyetten ilk fırsatta kurtulmamız lazım” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bölge halkının sorunlarını dinleyip, CTP’nin çözüm önerilerini paylaşan Erhürman’a, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

“Bu yapı sürdürülebilir değil”

CTP Genel Başkanı Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, nüfusun son beş yıl içerisinde “patlama” yaşadığını belirtti.

Erhürman, “Her ülkenin, dışarıdan gelen nüfusu hazmetme kapasitesi vardır. Bunu aştığınızda, güvenlik ve altyapı sorunlarıyla karşılaşırsınız. ‘Kendine hükümet’ diyen yapı ise günü kurtarmaya çalışıyor. Bu, hem iç hem de dış politikada aynı şekilde işliyor” dedi.

Karşılarındaki yapının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Erhürman, “Değişimin zamanı geldi ve değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her şeyden şikayet edip aynı zihniyetle devam etmek, bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Bu zihniyet gitmedikçe işler düzelmeyecek” diye konuştu.

“Eğer bir şeyden şikayetçiyseniz, onu değiştirmek varoluşsal bir reflekstir” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“ ‘Değiştirsek ne olacak?’ demek, statükonun devamını istemektir. Toplumsal gerçekleri görmezden gelip, günü kurtaran kişisel menfaat hesaplarının peşinden koştuğunuz sürece, gelecekte çocuklarınız bu topraklara tutunamayacak.”