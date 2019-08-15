Erhürman: Demokrasi ve zihniyet sorunu var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda Yaşar Ersoy tarafından sahnelenecek oyunun iptaline tepkisini dile getirdi.



Erhürman, "Çok ciddi bir zihniyet, demokrasi anlayışı ve sanata bakış sorunu var" dedi.



Tufan Erhürman şu açıklamayı yaptı:



Bir tiyatro oyununun "sakıncalı" bulunması... Bu yetmezmiş gibi Yaşar Ersoy'a "kimseyi eleştirmeyen, rahatsız ve tedirgin etmeyen bir oyun" sahnelemesinin önerilmesi... Oyunun içeriğini elbette ki bilmiyoruz ama ondan bağımsız olarak burada çok ciddi bir zihniyet, demokrasi anlayışı ve sanata bakış sorunu var... Böyle bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil...