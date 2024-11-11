Erhürman: Demokrasiden, akıldan, hukuktan geri adım atmayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulundu ve demokrasiden, akıldan, hukuktan geri adım atmayacaklarını vurguladı. Erhürman, Meclis’teki arbedenin doğru bulmadıkları bir görüntü olduğunu belirterek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. “Cumartesi akşamından itibaren diyalog başladı” diyen Erhürman, “Bu diyalog için akıl ve hukukun üstünlüğü temelinde bir çerçeve çizdik. Meclis Bütçe Komitesi'nin toplanması önemliydi. Amacımız, bütçeyi aksatmak değil, Meclis’i usulüne ve hukuka uygun olarak çalıştırmaktı” dedi.

Erhürman: Bu dayatmayı kabul etmeyeceğiz

Tufan Erhürman, bütçe komitesinin Meclis birleşimi kapanmadığı için çalışamadığını ve bu konuda bir teklif sunduklarını belirtti: “Gelinen noktada, Meclis Başkanlığı ile ilgili tartışmaları dondurup diyalog kurmamız gerektiğini söyledik. Bütçe komitesinin çalışmalarını engellemeyelim dedik. Farklı bir öneri gelirse onu da görüşmeye açık olduğumuzu aktardık. Ancak önerimiz kabul edilmedi ve zorla oturum açma girişimi oldu.” Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğine dikkat çeken Erhürman, “Bu hukuka aykırıdır ve Meclis’in bunu kabul etmesi mümkün değildir” dedi ve hukuka uygun çalışmayan bir Meclis’in yasa çıkarmasının bir anlamı kalmayacağını, bunun bir polis devleti modeline dönüştüğünü belirtti.

Erhürman, “Bizim mücadelemiz, seçilmemiş bir kişinin Meclis Başkanlığı koltuğunu işgal etmesine karşı verilen bir hukuk mücadelesidir” ifadelerini kullandı. Erhürman, CTP’nin bu süreçte demokrasiyi ve hukuku savunma iradesinden bir adım geri atmayacağını belirterek, “CTP’nin göz yumması gerektiğini söyleyenlerle aynı demokrasi ve hukuk anlayışını paylaşmıyoruz” dedi. Erhürman, CTP’nin söz konusu dayatmayı kabul etmeyeceğinin altını çizdi.