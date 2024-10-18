Erhürman: Demokrasilerde bu erken seçime işaret eder

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, hükümette 29 milletvekilinin destek bütünlüğü olmadığını, demokrasilerde bunun erken seçime işaret ettiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin grup toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaşananların tekrarını hep birlikte yeniden görmek ve izlemek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Meclis’teki dört tur oylamanın “hükümet denen yapının” aslında kendi içinde bir bütünlüğü olmadığını yeniden gösterdiği görüşünü savunan Erhürman, “Meclis Başkanlığı için beşinci tura gidildi ancak meclise bir başka felaket ve anomali yaşattılar. 3 oy bizim açımızdan geçersizdir. Tutanağa kendi şerhimizi düştük” dedi.

“11 gün içinde 15 oylama yapıldı”

Beşinci turda bir mühür yerine aynı pusulaya birden çok mührün vurulduğunu belirten Erhürman, bunun hiç bir makul ve meşru gerekçesinin olmadığını dile getirdi.

11 gün içinde Meclis’te 15 oylamanın yapıldığını anımsatan Erhürman, şöyle devam etti:

“Üç tane çifteli oy var. Hasbelkader böyle ‘tesadüf oldu’ diye kimse düşünmüyordur. Burada başka türlü bir mesaj var. Bizi kimin kime ne mesaj verdiği ilgilendirmiyor. Burada, 29 milletvekili olan bir hükümet yapısı var. Ancak hükümet, aslında bu 29 milletvekilinin desteğine sahip değil. Dolayısıyla hükümetin salt çoğunluk desteği yok demektir. Bunun demokrasilerde işaret ettiği kapı erken seçim ve halkın iradesinin yenilenmesidir.”

Kendileri açısından Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını yineleyen Erhürman, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile bir istişare toplantısı yaptıklarını ve Üstel’in bir takım hukukçulardan görüş alma ihtiyacı içerisinde olduğunu söylediğini kaydetti.

Erhürman, “Değerlendirmeyi yapması için Divan Kurulu’nun toplanması gerekiyor. Kendilerinin talebi, Divan toplantısının 28 Ekim Pazartesi günü olması yönünde... 11 günde 15 tur seçim yapıp, 4 adaydan geçip, gelinen nokta bu ” şeklinde konuştu.

“Meclis içerisindeki mücadelemizi sürdüreceğiz”

Meclis içerisindeki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Erhürman, “Meydanı hiç kimseye boş bırakacak değiliz.” dedi.

Hükümette iddia edildiği gibi 29 milletvekilinin destek bütünlüğünün olmadığını savunan Erhürman, dünyanın her yerinde bütçenin geçmemesi durumunda hükümetin düşmüş sayılacağı ve erken seçime gidilmesi gerektiğinin teamül olarak kabul edildiğini dile getirdi.

“Bu sayfada artık yazılı olan hiçbir kelime okunamıyor, hepsi ‘garaböcü oldu” diyen Erhürman, yeni bir sayfanın açılmasının gerektiğini yineledi.

Meclis oturumu kapatılmadı

Öte yandan Erhürman basın açıklaması ardından CTP milletvekilleriyle meclisten ayrıldı.

Grup toplantısını tamamlayan UBP milletvekillerinin de meclisten ayrılmasıyla, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin; Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçildiğini ilan ettikten sonra ara verdiği oturum ise kapatılmadı.

Genel Kurul’un bir sonraki toplantısını 28 Ekim Pazartesi günü yapması bekleniyor.