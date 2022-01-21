Erhürman: Dertleri kayıt dışı ekonomiyle mücadele değil, kayıt içinde olanların vergilerini artırmaktır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Kıbrıs programına katıldı.

“Bütçe hazırlanmak için hazırlandı”

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, pandeminin ve Türk Lirasından dolayı ekonominin kötü durumda olduğunun anlaşılabildiğini ancak Kıb-tek’teki borcun buna bağlı olmadığını söyledi. Erhürman, Kıb-tek’in kötü yönetildiği ayrıca Sosyal Sigortalarda da durumun iyi olmadığını ifade etti. Erhürman, ülkedeki kısa süre içinde tahribat yaratıldığını belirterek, “Bütçe hazırlanmak için hazırlandı. Öngörülülerde bulunamadı. Şimdi açıktan bahsediyorlar” dedi

“Sigortalarda 31 bin kişinin sistemden çıktı”

CTP hükümetteyken döviz krizine rağmen 2018 yılında bütçenin 388 milyon TL ve Kıb-tek’te de 11 milyon TL fazla verildiğini anlatan Erhürman, sosyal sigortalarda da açık olmadığını kaydetti. Erhürman, sigortalarda 31 bin kişinin sistemden çıktığını, Kıbrıslıların Güney Kıbrıs’ta çalışmaya başladığını yabancıların ülkesine döndüğünü söyledi. Erhürman, göreve gelmeleri durumunda paydaşlarla görüşerek bütçede tadilat yapacaklarını dile getirdi.

“Protokolde özel sektöre yüzde 2 ayırdılar”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin milletvekili olduğunu ve başarısızlıktan kendini ayrı tutamayacağını anlatan Erhürman, “Başbakan Ersan Saner, Türkiye’ye protokol imzalamaya gideceğinde ileride yaşanabilecek döviz krizine karşı aradaki farkın kapatılması için öneri yaptık. Özel sektörün desteklenmesini istedik ne yaptılar özel sektöre yüzde 2 ayırdılar. Sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar” dedi.

“Kim gelirse gelsin pazartesi günü iç borçlanmaya gidecek”

Kim gelirse gelsin pazartesi günü iç borçlanmaya gideceğini belirten Erhürman, “Kripto para ve sanal betle ilgili yasa yapıp hemen para gelmeyecek. 4’lü hükümet düşmeden bunları biz gündeme getirmiştik. Vergilendirmemiş gelirler vergilendirilecek. Kredi kartı kullanımıyla KDV iadesi uygulaması başlattık, UBP gelince kaldırdı. Dertleri kayıt dışı ekonomiyle mücadele değil, kayıt içinde olanların vergilerini artırmaktır” ifadelerini kullandı.

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21/01/2022 10:48