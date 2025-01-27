Erhürman: Devlet, çalıntı olduğu resmi evrakla ispatlanmış bir aracın kullanıcısı durumuna getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Devlet, çalıntı olduğu resmi evrakla ispatlanmış bir aracın kullanıcısı durumuna getirildi” ifadelerini kullandı. “KKTC Devleti, çalıntı olduğunu bilinen bir malı RHA olarak kullanmaya başlıyor” diyen Erhürman, söz konusu araçların çalıntı olduğunun İngiliz makamlarınca söylendiğine işaret etti.

“KKTC Devleti, çalıntı olduğunu bilinen bir malı RHA olarak kullanmaya başlıyor”

Bundan sonra gelecek araçlarla ilgili bir sistem kurulduğunun söylendiğini kaydeden Erhürman, “Özdemir bey bu sistemin artık sorunları engelleyeceğini söyledi” dedi. Çalıntı, finanslı veya klonlanmış olduğu tespit edilen 61 araçla ilgili olarak konuşan Erhürman, “Bu 61 araca dair tespit de bizim makamlarımızla İngiliz makamlarının istişaresi sonucunda ortaya çıktı. İngiliz makamları, bizim makamlarımıza bu 61 aracın çalıntı olduğunu veya klonlanmış olduğunu veya finanslı olduğunu dolayısıyla bu 61 aracın burada bulunmasının hukuka uygun olmadığını resmi yolla bildirdi” dedi. 61 araçtan 27 tanesine ilişkin talep gelmediğini görerek bunların Devlet Emlak Malzemeye’ye devir işlemine başlandığını, hatta söz konusu 27 araçtan bazılarının trafikte RHA olarak kullanıldığını vurgulayan Erhürman, “Çalıntı veya klonlanmış veya finanslı olduğu resmi makamlarca teyit edilmiş bir araç var. Bu araç KKTC’ye ithal edilmiş. İthalattan sonra da bu tespit yapıldıktan sonra 27’si antrepodan çıkmış, emlak malzemeye doğru gitmeye başlamış. Kimisi gidip kullanılmaya da başlamış. Çalıntı bir araç, bir ithalatçı tarafından ithal edildiyse, bunun ithalatçının da çalıntı olduğunu bile bile bu işin yapıp yapmadığını soruşturmak için hukuksal süreç işlemesi gerekiyor” dedi. Çalıntı olduğu bilinerek yapılan bir işlem varsa, bunun suç olduğuna dikkat çeken Erhürman, durumu mahkemenin ispatlayacağını kaydetti. Sürecin, tamamlanmış bir süreç olmadığına işaret eden Erhürman, “Bu tamamlanmış bir süreç olmamasına rağmen KKTC Devleti, üstüne üstlük çalıntı olduğunu bilinen bir malı alıyor ve RHA olarak kullanmaya başlıyor. Tablo budur” diye konuştu.

“Araçların çalıntı olduğunu İngiliz makamlarınca söylendi”

“Hangi maddeye dayanarak bunu yaptınız?” diye soran Erhürman, bulunan maddelerin hiçbirinin de çalıntı bir aracın devlet tarafından kullanılabileceği yönünde bir hükmü olmadığının altını çizdi. “Devlet tarafından kullanılır diye bir hüküm yok. Çalıntı bir araç var. Mahkemeye bildirildi. Mahkemedeki aşamalar henüz tamamlanmadı. İthalatçının suçlu olup olmadığı tespit edilmedi. Buna rağmen devlet tarafından kullanılır hale geliyor” diyen Erhürman, söz konusu araçların çalıntı olduğunu İngiliz makamlarınca söylendiğini anımsattı. Tufan Erhürman, “Devlet, İngiliz makamlarınca çalıntı olduğunu resmi makamlarla söylenen aracı kullanıyor” ifadelerini kullandı. “Bunların hiçbir noktasında savunulur yanı yok” diyen Erhürman, söz konusu durumun bir yanıtı da yok. Erhürman, “Devlet, hırsızlık olduğu resmi makamlarca ispatlanmış malı kullanıyor” diye konuştu. Asıl itibarın, bu memlekete hırsızlık olduğu bilinen malın girmemesini sağlamak olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu meselelerin hepsinin içinde kara para aklama gibi dedikodu var. Polis soruşturmaları sırasında bunların da ortaya çıkmasının beklenmesi gerekir” dedi. Devletin suç işler konuma girdiğini ifade eden Erhürman, “Tartışacak herhangi bir şey görmüyorum” ifadelerini kullandı. “Hırsızlık, hiçbir şekilde mülkiyeti değiştirmez” diyen Erhürmn, söz konusu yanlışın bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etti. “Devleti böyle bir suçla ilişkilendirerek itibarını daha fazla sarsmayalım. Çalıntı bir malı ithal eden bir kişi varsa, ithal eden kişiyle ilgili soruşturma başlatmaktan başka çare yoktur” diye konuşan Erhürman, çalıntı bir malı, Devlet Emlak ve Malzeme’ye devretmeye devletin yetkisi olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Devlet, çalıntı olduğu resmi evrakla ispatlanmış bir aracın kullanıcısı durumuna getirildi. Bunu bir birey yapsa suç haline gelir” diye ekledi.