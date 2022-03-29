Erhürman: Dikmen Belediyesi dimdik ayaktadır

“Anayasa’nın ihlal edilerek belediye seçimlerinin ertelenmesine ve Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasına” karşı çıkan Dikmen halkı, dün köy meydanında eylem düzenledi.

Eylemde Dikmen Belediyesi’nin başka bir belediyeyle birleşmesine karşı olduklarının altını çizen Dikmenliler, Belediyeler Reformu Yasa Tasarılarının geri çekilmemesi durumunda daha büyük eylemlere imza atacaklarını vurguladılar.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’den yapılan yazılı açıklamaya göre, köy meydanında yapılan eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve birçok milletvekili de katılarak destek verdi.

ERHÜRMAN: “DİKMEN BELEDİYESİ DİMDİK AYAKTA DURUYOR, BATIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Eylem sırasında konuşan Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin dimdik ayakta durduğunu ve batırılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise çok ciddi bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de eyleme destek verirken, yaptığı konuşmada reformun, partinin rengine göre bakılarak yapılamayacağını ifade etti.

ERHÜRMAN: “DİKMEN BELEDİYESİ DİMDİK AYAKTADIR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurulalı bir ay olduğunu ifade etti ve hükümetin kurulmasından hemen önce konuşulanları hatırlattı.

Şu anda hükümete gelenlerin, ‘belediyeler kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Bir an önce belediyeler yasasında gereken değişiklikleri yapacağız’ dediğini hatırlatan Erhürman, belediyelerin gelirlerinin artırılacağının da iddia edildiğini dile getirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun seçimden bir gün önce söylediği sözleri hatırlatan Erhürman, “Belediye çalışanları hiç üzülmesin, biz hükümete geliyoruz, hayat pahalılığını belediyelerde de ödeyeceğiz dediler. Hükümeti kurdu, Belediyeler Yasası geri plana düştü, o müjde de ortadan kalktı. Yetmedi normal devlet katkısı da belediyelere zamanında ödenmedi” diye konuştu.

Tüm bunlara rağmen Dikmen Belediyesi’nin maaşları da ödediğini, borcunun da olmadığını vurgulayan Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin dimdik ayakta durduğunu belirtti.

“KARŞIMIZDA ANAYASAYI İHLAL EDECEK BİR BAŞBAKAN VAR”

Hükümetin Anayasa’yı ihlal etmek istediğini söyleyen Erhürman, karşılarında Anayasa’yı oy çokluğuyla ihlal edecek bir başbakan olduğunu savundu.

Hangi kritere göre bu belediyelerin kapatılacağını soran Erhürman, kriterin ne olduğunu sorguladı.

Dikmen’in, belediyelerin içinde en büyük üçüncü coğrafyaya hizmet götürdüğüne vurgu yapan Erhürman, “28 belediyeden 20’si batıktır dediler. Birleştireceğiz dediler. Dikmen batık mı? Batık olan belediyelerle Dikmen’i birleştireceksiniz ve Dikmen’i de mi batıracaksınız? Bu mu reform? Dikmen’i batırtmayacağız” dedi.

Burada meselenin sadece Dikmen meselesi de olmadığını kaydeden Erhürman, Dikmen’in pazarlık payı olarak tutulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

“AYAKTA KALAN BELEDİYELERİN DE BATIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ayakta kalan belediyelerin batırılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Erhürman, “Dikmen Belediyesi’ne bir kuruş yok, batmış belediyelere 10 milyon borçlanma yetkisi var. Belediyelere istihdam yapacaklar, batıracaklar, sonra da battı diye ayakta kalanı da mı batırtacaksınız? Batırtmayacağız” dedi.

Kimsenin, Meclis’te çoğunluğu elde etti diye Anayasa’yı ihlal etme yetkisinin olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bölge halklarına sormadan, belediye başkanlarıyla konuşmadan, dayatma birtakım tasarıları getirecekler ve bize reform diye yutturacaklar. Çok açık söylüyorum yutmayız. Batırtmayız. Anayasa’yı da ihlal ettirmeyiz” dedi. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesini göstermek için ve bizim irademiz pas pas edilerek bu ülkede hiçbir şey yapılamayacağını göstermek için Dikmen’in kapatılamayacağını göstereceğiz” diye konuştu.

ÇELEBİ: “ÇOK CİDDİ BİR DAYATMAYLA KARŞI KARIYAYIZ”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yaklaşık bir aydır, sözde yerel yönetimler reformu adı altında çok ciddi bir dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Söz konusu reforma hem belediye yönetiminin hem de muhtarların şiddetle karşı çıktığına dikkat çeken Çelebi, bunun bir dayatma olduğunu yineledi.

Hiçbir gücün kendilerini yoldan alıkoyamayacağını ifade eden Çelebi, “Öyle bir heyecan ve öfke var ki uykularımız kaçıyor” dedi.

Hangi kriterle ve neye dayanarak Dikmen Belediyesi’nin kapatılmak istendiğini soran Çelebi, Dikmen’in, ülkenin üçüncü büyük hizmet alanına sahip belediye olduğunu hatırlattı.

Bunun neden kriter olmadığını soran Çelebi, Dikmen’de 11 köy ve 14 muhtarlık olduğunun altını çizdi.

“Devlet bile borçlanmadan maaşları ödeyemiyor. Dikmen, mali disipliniyle çok ciddi bir duruma geldi” diyen Çelebi, hiç durmadan, gece gündüz demeden, her konuyla ilgilenen bir belediye yapısına sahip olduklarını belirtti.

Çelebi, “Bu güzel durumu yok etmek isteyenler var. Dikmen’in bekçileri buradadır. Bu reform adı altında bize dayatılanlar derhal geri çekilmelidir” diye konuştu.

Geri çekilmemesi durumunda ise daha büyük eylemler yapacaklarına dikkat çeken Çelebi, Dikmen halkının, “bu cezayı” hak etmediğini vurguladı. “Hep birlikte mücadele edeceğiz ve Dikmen’i asla kapatmayacağız” diyen Çelebi, 12 yıl gecikmeyle reform yapılması yerine, dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekledi.

BENLİ: “REFORM, PARTİNİN RENGİNE BAKILARAK OLMAZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de eylem sırasında yaptığı konuşmada, uzunca bir süredir komşu belediyelerle omuz omuza halka hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Hiçbir zaman reforma karşı olmadıklarını ifade eden Benli, reformu hep talep eden taraf olduklarını kaydetti. “Ülkemizdeki reform, geç kalmış bir şeydir” diyen Benli, daha iyi hizmet edebilmek için ve halkın vergisini daha etkin kullanabilmek için yıllardır gerçek bir reform istediklerini vurguladı.

Dertlerinin halka verdikleri hizmet olduğunu ifade eden Benli, bunun bir parti meselesi olmadığının altını çizdi. Söz konusu durumun toplumsal bir mesele olduğuna vurgu yapan Benli, “Bugün bizler varız, yarın başka partiden var” dedi.

Reformun, partinin rengine bakılarak olamayacağını belirten Benli, 11 köyün çok geniş bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

Benli, “Bakacaksanız kritere, akılla bakacaksınız. Ömrü hayatını bu işleri vermiş insanlar olarak söylüyoruz. Sizlerin mücadele azmi ve aklın gücüyle mutlaka halkın hizmeti esasında bu hatadan dönülecektir” diye ekledi.

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29/03/2022 14:11