Erhürman, DİSİ Başkanı Neofitu ile Görüştü

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum lider Anastasiadis’in gevşek federasyon

teziyle ilgili listesini ve federal devletin hangi yetkilerinin kurucu devlete aktarılması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini paylaşmasını istediklerini belirtti.

Erhürman, “Ben kendi adıma hiçbir sorun yaşayacağımıza inanmıyorum” dedi.

Erhürman-Neofitu görüşmesi saat 10.00’da başladı. Önce baş başa görüşen Erhürman ile Neofitu daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmenin ardından Erhürman ve Neofitu basına ortak açıklama yaptı.Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, çözüm sürecine bağlılıklarını teyit ettiklerini söyledi. Başbakan her iki lidere desteklerini teyit etti.

Birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Erhürman, her iki lidere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Erhürman, Gevşek Federasyon’la ilgili CTP Genel Başkanı olarak görüşünü de dile getirdi.

Bugüne kadar müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafının genel olarak, Kurucu Devletlerin yetkilerinin daha fazla olması, daha az yetkinin de merkezi federal devlette olmasını savunduğunu anımsatan Erhürman, Rum tarafının da buna karşılık tam tersini savunduğunu kaydetti.

Rum tarafının Federal Devletin yetkilerinin daha fazla olmasını istediğini dile getiren Erhürman, “Rum lider Nikos Anastasiadis’in açıklamalarından anlaşıldığı üzere, bir pozisyon değişikliği var. Gevşek Federasyon diye tanımladıkları güçlü bir federasyona geçme noktasında irade ortaya koyuyorlar. Ben daha önce de söyledim, siyasi eşitlikten ödün vermemek kaydıyla, çünkü bu temel parametredir, Anastasiadis listesini getirsin, nerelerde federal devletin yetkilerini kısmak istediğini söylesin” dedi.

Bu konuda herhangi bir sorun çıkma ihtimalinin yüksek olmadığını ifade eden Erhürman, “Eğer sorun buysa çok rahat bir şekilde çözümlenebilir” dedi.

Erhürman, Türk tarafının, yetkilerin kurucu devletlerde olmasını istediğini, bu nedenle burdan bir sorun çıkmasını beklemediklerini vurgulayarak, bir an önce çözüme ulaşmak adına sorunu çözüp yola devam etmek gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Burada öyle bir sorun yok. Önemli olan, Anastasiadis, gevşek federasyon derken, federal devletin hangi yetkilerinin kurucu devlete aktarılması gerektiğini düşünüyor, bir liste oluştursun. Ben kendi adıma hiçbir sorun yaşayacağımıza inanmıyorum” dedi.

Bu görüşlerini DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ile paylaştığını da ifade eden Başbakan, çözüm için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

İki liderin 26 Ekim’de yapacağı görüşmenin sonrasında yeniden bir araya geleceklerini de söyleyen Erhürman, bunun sonrasında yeniden bir araya gelerek neler yapılabileceğinin ele alınacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın ardından DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu da Rumca bir açıklama yaptı.