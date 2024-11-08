Erhürman: Diyalog her zaman iyidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa liderleriyle kurduğu diyaloğu değerlendirdi. Erhürman, diyalogun önemine dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üstü kapalı bir mesaj verdi.

Erhürman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılıyor, orada pek çok Avrupa lideriyle samimi diyalog kuruyor.

AB'nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır diyor. Aday ülke Türkiye'nin AB katılım sürecinin engellenmesinin makul bir izahı olmadığını vurguluyor.

Sn. Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Sn. Trump'ı arayarak, Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennisinde bulunuyor.

Sn. Hristodulidis kısa bir süre sonra görevini devredecek olan Sn. Biden ile görüşüyor.

İki gündür gündem olan aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Sn. Erdoğan, Sn. Miçotakis ve Sn. Hristodulidis gayriresmi bir ortamda diyalog kuruyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile ilgili olarak, "Dostum Yorgo ve ben, gerek olası gerilimleri azaltmak, gerek ilişkilerimizi ileriye taşımak için aramızdaki samimi diyalogdan en verimli şekilde istifade ediyoruz. Telefonlarımız birbirimize 24 saat erişebilir durumda. Sorunlarımızın krize dönüşmesini bu şekilde önleyebiliyoruz" diyor.

Özne olduğunu bilen, özgüvene sahip olan herkes diyalog iyidir diyor özetle. Herkes birbiriyle konuşuyor. Elbette konuşmak, diyalog kurmak, konuşanların birbiriyle her konuda anlaştığı anlamına gelmiyor.

Bir de diyalogun tarafı olmayanlar, yemek yemeyenler, yediklerinde bile "aslında ben diyalog kurmak, yemek yemek falan istemiyordum" diye fısıldayanlar, konuşmayanlar, konuşabilecekleri yerlerde, mesela "alfabe meselesi"nde dahi ağızlarından tek kelime çıkmayanlar var.

Ersin Bey fotoğraflarda yok. Ama bu, bu adada Kıbrıslı Türkler yok, Kıbrıslı Türkler özne değil, özgüven sahibi değil anlamına gelmiyor. Adada da bölgede de hep vardık, varız, var olacağız. Ve biz de dünyayla diyalog kapılarını sonuna kadar açacağız. Herkesin yapması gerektiği ve doğru bir şekilde yaptığı gibi.

Diyalog her zaman iyidir...