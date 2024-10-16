Erhürman: Diyalog ve diplomasiye devam etmek zorundayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, diyalog ve diplomasiye devam edilmesinin önemine işaret etti. Kanal T’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayarak Ersin Tatar’ın New York’ta gerçekleştirdiği gayri resmi görüşme ve iç siyasi meseleler hakkında açıklamalarda bulunan Erhürman, CTP’nin erken seçimi sonuna kadar zorlayacağının altını çizdi.

“Diyaloğun koparılmasını kimse istemiyor”

Erhürman, Ersin Tatar’ın New York’taki yemeğini değerlendirerek, “Bu yemek çok aman aman bir şey değil. Gayri resmi bir yemekti ve buradan kapsamlı çözüme yönelik bir şey beklemek mucize olurdu” dedi. Ancak, bu yemeğin önemsiz olduğunu söylemenin de doğru olmadığını belirtti. Tarafların diyalogun tamamen kopmasını istemediğini vurgulayan Erhürman, “Diyaloğun koparılmasını kimse istemiyor, bu nedenle diyalog ve diplomasiye devam etmek zorundayız” ifadesini kullandı. Diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, ayrıca enerji ve hidrokarbon konularında da bir açılım ihtimali gördüğünü belirtti. Erhürman, ticaret koridorları ve enerji projeleriyle ilgili de konuştu ve Türkiye’nin uluslararası siyasette dışlanmaya çalışıldığını vurgulayarak, “Türkiye’nin coğrafi konumu enerji projelerinden ve ticaret koridorlarından dışlanmasına izin vermez. Ancak, uluslararası siyaset bazen fizibıl olmayan seçenekleri bile göze alabiliyor” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı sahneden silinemez”

Meclis krizi ve ekonomik sorunlara da değinen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kabul edilemez” diyerek mevcut hükümetin başarısızlıklarına dikkat çekti. Hükümetin ekonomiyi toparlamak adına yeterli önlemleri almadığını belirten Erhürman, “Ekonomi kötüye gidiyor ve hükümetin bu yapıyla bunu çözmesi imkansız. Küçük esnafa sorduğunuzda da bu pahalılığın artarak devam edeceğini görüyorsunuz.” dedi. Erhürman, ekonominin göz göre göre güneye kaydırıldığının altını çizdi, bunun karşısında adına hükümet diyen yapının hiçbir şey yapmadığına işaret etti. Ekonomik örgütlerin de iş işten geçtikten sonra konuştuğunu, inşaat ve turizm sektörünün de sallandığını vurgulayan Erhürman, erken seçimi sonuna kadar zorlayacaklarının altını çizdi.