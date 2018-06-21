Erhürman: Dokunulmazlıklar ve mal bildirimleri konusunda tavrımız net

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından partisinin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, CTP’nin dokunulmazlıklar konusunda da, mal bildirimleri konusunda da tavrı net olduğunu vurguladı.

Savcılıktan gelecek tüm dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine olumlu oy vereceklerini kaydeden Erhürman, “mal bildirimleri konusunda da yasal prosedür harfiyen uygulanıyor, uygulanacak” dedi.

Başbakan Erhürman, bu işlemlerin siyasi malzeme yapılmasına da, siyasileştiği iddiasıyla bir şeylerin üstünün örtülmesine de fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.