Erhürman: Duyan da gitseler memleket savaşın eşiğine gelecek zanneder!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ünal Üstel’in erken seçim taleplerine verdiği yanıtı yorumladı. Tufan Erhürman, “Erken seçim talebiyle ilgili yaptığım konuşmaya verilen cevabı hayretle dinledim. Biraz şaka yollu söylüyorum; Dış güçlerin etkisiyle hükümetteler belli ki. Ukrayna savaşı dolayısıyla hükümetteydiler şimdi de Suriye dolayısıyla hükümetteler. Duyan da zanneder gitseler memleket savaşın eşiğine gelecek. Onların sayesinde savaşa dahil olmuyoruz. Tek cevap, savaş var” dedi.

“Her alanda gelir kaybı var”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis konuşmasında hükümetin erken seçim taleplerine verilen yanıtı yorumladı. Erhürman, “Erken seçim talebiyle ilgili yaptığım konuşmaya verilen cevabı hayretle dinledim. Biraz şaka yollu söylüyorum; Dış güçlerin etkisiyle hükümetteler belli ki. Ukrayna savaşı dolayısıyla hükümetteydiler şimdi de Suriye dolayısıyla hükümetteler. Duyan da zanneder gitseler memleket savaşın eşiğine gelecek. Onların sayesinde savaşa dahil olmuyoruz. Tek cevap savaş var” dedi. Erhürman, hükümetin 2027’ye kadar görevde kalma iddiasının tutarsız olduğunu belirterek, önümüzdeki yıl içinde erken seçim olacağını öngördü. Erhürman, ayrıca, 2022 yılında kabul edilen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’na dair gelişmeleri ele aldı. Yasada, yabancı yatırımcıların faaliyet gösterebilmesi için belirli şartların bulunması gerektiğini vurguladı. Bunlar arasında, yatırımın ihracat odaklı olması, katma değer sağlaması ve 20 milyon Euro’luk yatırım tutarı yer alıyor. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşlarının yerli yatırımcılarla aynı statüde kabul edilmesini öngören protokolü eleştirdi. "Türkiye’nin 86 milyonluk sanayicisi ile yerli sanayicinin rekabet etmesi gerçekçi değil" diyen Erhürman, bu protokolün yasanın hükümleriyle çeliştiğini ve düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Erhürman, ayrıca, inşaat sektörüne dair açıklamalarda bulunarak, CTP'nin üç yıldır yabancılara mülk satışını düzenleme konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Bütçedeki gelir öngörüleri ile ilgili ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, hükümetin ekonomiyi sağlıklı bir şekilde yönetme kapasitesine sahip olmadığını vurguladı. Tufan Erhürman, "Ekonominin tüm bacaklarının aynı anda çöküş sürecine girmesi tehlikeli bir durumdur" dedi. “Mesele ekonominin tüm bacaklarının aynı anda çöküş süreci içerisine girmesidir. Bütçedeki öngörülerin hiçbirinin gerçek anlamda ayakları yere basmıyor. Gelir getirici alanların hepsinde azalma var” diyen Erhürman, her alanda gelir kaybı olduğuna işaret etti.