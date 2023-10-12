Erhürman: Eğitime sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitime sahip çıkmanın aynı zamanda geleceğe sahip çıkma anlamına geldiğini vurguladı. Erhürman dün beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) ziyaret ederek yönetim kuruluyla görüştü. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihinin çok öncelere dayandığını ifade eden Erhürman, kurumun İngiliz sömürge idaresi döneminde kurulduğunu anımsattı. Erhürman, bunun aslında Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlamak açısından belirleyici bir unsur olduğunu da vurguladı.

“Eğitimdeki sorunlar bu toplumun 30-40 yılına mal olabilir”

Ülkede ekonomiden sağlığa kadar birçok alanda sorun olduğunu ancak bunlardan daha önemlisinin eğitimdeki sorunlar olduğunu kaydeden Tufan Erhürman, eğitimdeki sorunların çözülmemesinin bu toplumun 30-40 yılına mal olabileceğini ifade etti. Eğitim alanında taşıdıkları endişelerin günden güne büyüdüğünü belirten Erhürman, “Biz gerçekten kamu okullarımızda çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak bir eğitim verebiliyor muyuz?” diye sordu. Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının günden güne arttığını aktaran Erhürman, “Bu kurumdan mezun olan çocuklar nasıl gidip anadili Türkçe olmayan birisine Türkçe öğretecek?” dedi. Böyle bir ortamda kaliteli eğitim vermenin çok zor olduğuna vurgu yapan Erhürman, özel gereksinimli çocuklarla ilgili de plan ve program hazırlanmadığını açıkladı. Erhürman, AÖA yetkililerine eğitim alanındaki sorunlarla alakalı karşılıklı istişareye ve bunu da toplumun gündemi yapmaya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi.

Burgul: AÖA bu ülkenin en önemli yükseköğrenim kurumudur

Görüşme esnasında söz alan AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul da, kurumun ülkenin en önemli yükseköğrenim kurumu olduğunun altını çizdi. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937 yılından beri faaliyet gösterdiğine işaret eden Burgul, kurumun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Bütçe ve akademik atamalar açısından zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını aktaran Burgul, buna rağmen zeki ve iletişime açık öğretmenler yetiştirdiklerini belirtti. Ülkenin en eski siyasi partisi olan CTP ile istişareyi artırmanın çok önemli olduğuna değinen Burgul, ilk kez bir siyasi partiyle görüştüklerini ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konedralı: İki tane eski kurumu bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz

AÖA Akademi Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı da CTP ve AÖA’nın çok eski kurumlar olduğunu belirtti ve iki eski kurumu bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. AÖA’nın 1937’den beridir kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan bir kurum olduğunun altını çizen Konedralı, “Bu kuruma toplumsal olarak şapka çıkarmak gerekiyor” dedi. AÖA’nın öğrenciler arasında tercih oranının yükseldiğini ve bundan da gurur duyduklarını aktaran Konedralı, önümüzdeki yıl tüm programlarını yenileyeceklerini ifade etti. Şu an akademide 340 kişinin eğitim gördüğünü ve bunun en yüksek sayı olduğunu belirten Konedralı, “Elden geldiğince en iyisini yapmaya, ülkemiz şartlarında en güzelini ortaya koymaya gayret ediyoruz. İstediğimiz noktalara henüz gelmedik. Umarım o noktalara gelebiliriz” diye konuştu.