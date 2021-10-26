Erhürman: Ekonomi enkaza çevrildi

ads ads ads ads
26/10/2021

ads
ads
ads
Erhürman: Ekonomi enkaza çevrildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Maaşların ödenemeyeceğine dair söylemleri doğru bulmadığını söylemiş Sn. Dursun Oğuz. Oysa "bir katkı olmazsa 12. ve 13. maaşlarda sorun olabilir" diyen hükümet adına Sn. Saner’di. Bu arada borçlanma rekoru kıran da bu hükümet, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" demeye devam eden de...

Çelişki, tutarsızlık falan bir yana, hesapsızlık, plansızlık ve yarattıkları öngörülemezlik ekonomiyi enkaza çevirmişken hala büyük bir vurdumduymazlıkla konuşmaya devam ediyorlar!!!”

 

26/10/2021 11:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: tufan erhürman
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.