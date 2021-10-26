Erhürman: Ekonomi enkaza çevrildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Maaşların ödenemeyeceğine dair söylemleri doğru bulmadığını söylemiş Sn. Dursun Oğuz. Oysa "bir katkı olmazsa 12. ve 13. maaşlarda sorun olabilir" diyen hükümet adına Sn. Saner’di. Bu arada borçlanma rekoru kıran da bu hükümet, "Türkiye'den parayı en iyi ben koparırım" demeye devam eden de...

Çelişki, tutarsızlık falan bir yana, hesapsızlık, plansızlık ve yarattıkları öngörülemezlik ekonomiyi enkaza çevirmişken hala büyük bir vurdumduymazlıkla konuşmaya devam ediyorlar!!!”

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26/10/2021 11:16