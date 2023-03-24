Erhürman, El-Sen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman’ görüşmede bazı milletvekilleri eşlik etti.

Görüşmede, KIB-TEK’teki son gelişmeler ele alındı; KIB-TEK’in geldiği son durum ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve El-Sen Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

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24/03/2023 15:43