Erhürman: En ağır COVID olsanız bile, enter tuşuna bassanız, karar yayımlanır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yaptığı konuşmada elektrik ve alkole yapılan zamların ardından indirim kararının halen yürürlüğe girmediğini hatırlattı.

Erhürman, halkla dalga geçildiğini belirterek, “Burada oturanlar, elektrik ve alkollü içki zammı ile ilgili yaşananların normal olduğunu mu düşünüyor?” diye sordu.

Erhürman, Maliye Bakanlığı ile Kıb-Tek’in Sunat Atun’a bağlı olduğunu anlatarak, “Sucuoğlu’na o metni kim verdi de okudu. Nasıl Sunat bey, Bakanlar Kurulu sonrasında farklı açıklama yapıyor?” diye konuştu

Erhürman, “İndirim çalışmasını yapan kimdir?” diye sordu.

Fiyat İstikrar Fonunda (FİF) indirim yapılacağını Başbakan Sucuoğlu’nun açıkladığını dile getiren Erhürman, “Resmi Gazete’ye götürecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID olsanız bile, enter tuşuna bassanız, karar yayımlanır” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Genel Kurul’da olmamasını eleştiren Erhürman, “Boş koltuklara konuşuyorum, bu de memleketin geleceği açısından çok üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir sürü tartışma içinde bir de üslup tartışması yapılıyor. Kabahat halka dalga geçmek mi? Dalga geçildiğini ifade etmek mi? Gerçekten samimiyetle oturanlar burada ki çok az kaldı: Bu elektrik zammı ve alkollü içki konusunda yaşananların normal olduğunu düşünüyor. Halka dalga geçmek değil mi bu?

Başbakan Sucuoğlu deseydi ki reaksiyonu gördük, hatadan dönmek erdemdir, üzerinde çalışacağız. Bunu deseydi başka bir şey anlayacaktık ama çıktı dedi ki çok ilginç; rakamlar vererek KW saat bazında da alkolde de tek tek saydı.. Sonra Maliye Bakanı Sunat Atun çıktı ve dedi ki 180 milyon maliyeti var bu işin, dedi. Bunun üzerine kuzuların sessizliği…

Maliye bakanı Atun. KIB-TEK’ten sorumlu da O. Peki soru şu; devletin içindeki hangi kademe bu KW üzerinden hesabı yaptı ve Başbakan onu alarak açıklama yaptı. Maliye ve KIB-TEK’teki bürokrasi değil. Hangisi, Tarım Bakanlığı mı? Sucuoğlu’nun eline o kâğıdı kim verdi Allah aşkına? Bir de İndirimle ilgili işlemlerde Koronavirüs olunmuş ve işler yapılamamış… Halkla dalga geçiyorsunuz, meclis ile de çünkü bunlar söylenirken Başbakan ve Maliye Bakanı burada değil. Verilecek cevapları olsaydı zaten burada olurlardı”

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11/04/2022 14:58