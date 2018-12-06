Erhürman: En büyük acı can kayıpları

Başbakan Tufan Erhürman, yaşanan sel felaketinde en büyük acının can kayıpları olduğunu vurguladı.

Büyük mal kaybının da yaşandığı bu felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurgulayan Erhürman, vatandaşlardan da destek ve anlayış beklediklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, felaket bölgelerinden Lapta'da incelemelerde bulundu. Erhürman'a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da eşlik etti.

AKTUĞ

Aktuğ, yaraları sarmak için çalıştıklarını ve bu sorunların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, Lapta Belediye Başkanı’ndan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı, çalışmaları izledi.

Erhürman, dün akşamdan beridir afet ile ilgili bölgelerden gelen bilgileri aldığını en büyük üzüntünün can kaybı olduğunu vurguladı.

Felaket dolayısıyla ciddi maddi hasarlar yaşandığını ifade eden Erhürman, bu felakette dere ıslahının çok büyük sıkıntı olarak ortaya çıktığını söyledi ve gereken önlemlerin, yaşanan bu acıların bir daha yaşanmaması için gereken adımları atacaklarını söyledi.

Erhürman, "Yerel yönetimlere gereken desteği vereceğiz, vatandaşlar da anlayış göstermesini bekliyoruz" dedi.

ŞAHALİ

Tarım Bakanı Erkut Şahali de, ülkenin kurak olmasının "hiç yağmur yağmayacak" demek olmadığını belirterek su yollarının tıkanmaması gerektiğini bunu yaşananlarla gördüklerini söyledi.

Şahali, "Artık bunu yaşamamak için gereken önlemleri alacağız. Can kaybı çok üzücü. Büyük mal kaybı var. Bu yanlışların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.



Haber: Emir Ertorun