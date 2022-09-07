Erhürman: En erken zamanda halkın iradesine gidilmelidir

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, en erken zaman halkın iradesine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yapının yaşayabilir bir yapı olmadığını öne süren Tufan Erhürman, tek çıkış yolunun erken genel seçime gitmek olduğunu kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı programda soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin bugün verdiği karardan birilerinin ders çıkarması gerektiğini ifade ederek, “sorunun, demokrasinin ve Anayasa’nın katledilmesi olduğunu” belirtti.

-“Ülkenin kaosa sürükleneceğini defalarca söyledik”

Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı iptal etmesiyle ilgili konuşan Erhürman, “Bunun böyle olacağını, ülkenin kaosa sürükleneceğini defalarca söyledik” dedi.

Memleketin gailesini çekmeyen bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu ileri süren Erhürman, “Bu arkadaşların umurunda değil, gailesini çekmiyorlar. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Hukuk âlimi kesildiler, şimdi yüzleri bile kızarmıyor. Anayasa Mahkemesi o kadar açık ki; beş yargıcın beşi de bu durumun Anayasa aykırı olduğunu belirtti” diye konuştu.

Belediyelerin birleştirilmesi… “Dava açacağız”

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa hakkında da konuşan Erhürman, buna da dava açacaklarını kaydetti. Erhürman, “Bütün konularda sergiledikleri tavır, 27 parmak yakaladım, Anayasa’yı deler geçerim şeklindedir. 27 vekilinin hiçbiri kendine sormaz mı bunu? Ne gerek var ülkeyi kaosa, tartışmalara sokmaya?” sorularını sordu.

Belediye işçilerinin, bu ekonomik krizin ortasında, “maaş alabilecek miyim?” endişesiyle yaşamasının kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, “Anayasa’yı ihlal edip haziran ayını geçiyorlar, sonra da ‘ben ihlal ettim, bu anomaliyi de ben çözeceğim’ diyorlar. 27 Kasım ile özel olarak bir sorunumuz yok, sorun demokrasi ve anayasanın katledilmesidir” şeklinde konuştu.

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili konuşmasına devam eden Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu yasaya göre Gönyeli de kapatılıyor, Alayköy de kapatılıyor. Günlerce bunları anlattık. Bu kadar sorumsuzluk, iş bilmezlik tarihte görülmedi. Çok yanlış iş yapan UBP hükümeti gördük ama bu kadarı olmadı. Kaos yarattılar. Şeytanlar çıkamayacak bu işin içinden dedik.”

“Geleceksiniz muhalefetle konuşacaksınız, memleket yönetmek maskaralık değildir” diyen Tufan Erhürman, bazı noktalarda mahkemelerin de çaresiz kaldığını ifade etti.

-“Akıl dışı bir yapıyla karşı karşıyayız”

Akıl dışı bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, böyle devam edilmesi durumunda, söz konusu işin altından kimsenin kalkamayacağını kaydetti.

“Haziranın son haftasından sonra bütün yerel yönetimlerin işgüder hükümet durumuna geldiğini” savunan Erhürman, belediyelerin sadece zaruri günlük işleri yapabileceğini belirtti.

Bunu defalarca söylediklerini ifade eden Erhürman, bugün Anayasa Mahkemesi’nde verilen karara değinerek, “Ben bugün mahkemede değildim. Birazcık hukuk bilen herkes zaten çıkacak sonucu tahmin ederdi” dedi. “Anayasa Mahkemesi’nin, kaosu yaratanın Meclis olduğunu söylediğini” iddia eden Tufan Erhürman, bu yönetim zihniyetinin memlekete kaybettirmeye devam ettiğini kaydetti.

“Bin türlü uyarıya rağmen beceremeyen zihniyet, limanları özelleştireceğim diyor. Bu arkadaşlar hiçbir şeye dokunmasın, işgüder hükümet olarak kabul etsin kendilerini ve hiçbir şey yapmasınlar” diye konuşan Erhürman, söz konusu yapının elini attığı yeri kuruttuğunu ileri sürdü.

-“İnsanları bu kadar gereksiz şeylerle meşgul etmenin bir anlamı yok”

Kimseye danışmadan kimseyle konuşmadan iş yapılmaya çalışıldığını savunan Erhürman, “Hukukçuları da dinlemiyorlar. Hukukçu arkadaşlar gözümüzün önünde konuştu, dinleyen yok. Soğukkanlı katil gibi, kesip biçip gidiyorlar” iddiasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin kararından birilerinin ders çıkarması gerektiğini belirten Tufan Erhürman, “Bu kaosu sen yarattın, Anayasa Mahkemesi sana bunu söyledi. Kaosu yaratan, tek başına o kaosu çözemez. Meclis’in bütünüyle istişare edip hareket etmek zorundasın. Bilecekler ki bu hataları kendileri yaptı” diye konuştu.

En erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydeden Tufan Erhürman, “Bu saçma sapan belediyelerin birleştirme yasası da tekrardan masaya gelmesi lazım. İnsanları bu kadar gereksiz şeylerle meşgul etmenin bir anlamı yok” dedi.

-“Biz bu memlekette demokrasi ve Anayasa’yı çiğnetmeyiz”

“Biz bu memlekette demokrasi ve Anayasa’yı çiğnetmeyiz” diyen Erhürman, ne gerekiyorsa Meclis’te de sokakta da yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) 5 yönetim kurulu başkanının, 3 müdürün değiştiğini anımsatan Erhürman, “İnsanlarımız da medyamız da bunu anlasın. Gidecekler ama öyle bir enkaz yaratıyorlar ki; her gün bu enkazın toplanmasını zorlaştırıyorlar. Kıb-Tek’e verilen tahribat ne kadar sürede düzelir, içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Halkın iradesiyle değil de müdahaleyle gelmiş olan yapının doğal olarak gayrimeşru olduğunu” iddia eden Erhürman, kurultay yapmakla bu durumun düzelemeyeceğini kaydetti.

Koskoca seçim döneminde istikrardan başka hiçbir şey söylemeyenlerin bu istikrarsızlığı sergilediğini ileri süren Erhürman, “söz konusu durumu ancak erken seçimin paklayacağını” savundu.

-“İnsanlarımız gitmesin çünkü bu yapı gidecek”

Erhürman son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşlar artık bitirdi, her bulundukları dakika daha fazla zarar veriyorlar memlekete. İnsanlar sadece maaşları düşüktür diye değil, bunları yaşamamak için göç ediyor. Bu yaşananları Kıbrıs Türk halkı hak etmiyor. İnsanlarımız gitmesin, bu yapı gidecek. Bu kadar tuhaflık sonsuza kadar sürdürülemez. İnsanların tahammül gücünün çok ötesine geçti. Bu yapı, yaşayabilir bir yapı değildir. Bu halkın iradesine gitmek lazım… Bunu kendi iradeleri paspas edilenlerin de söylemesi lazım. Buradan çıkış, erken seçime gitmektir.”

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07/09/2022 18:29