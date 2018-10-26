Erhürman: Engelsiz ve eşitlikçi bir yaşamı yaratma arzusundayız

Başbakanlık bünyesinde hizmet verecek olan kurul, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlardan aldıkları eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam gibi hizmetlerde yaşadıkları zorlukları en aza indirgeme ve engellilerin sosyal hayata katılmaları sağlamak için yapılacak çalışmalarda koordinasyonu sağlayacak.

Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman, engelli örgütlerinin çok uzun süreden beridir, koordinasyon kurulunun kurulması yönündeki gerekliliği çeşitli mercilere ilettiklerini ancak bunu gerçekleştirmenin geç de olsa bugün mümkün olduğunu ifade etti.

2017 yılında gerçekleştirilen engelsiz çalıştayının sonuç bildirgesinde yer alan koordinasyon kurulu önerisini 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Başbakan Erhürman “mütevazi bir binamız var. Umut ediyorum önümüzdeki dönemde daha da gelişmiş fırsatlar ve olanaklarla bu kurulu donatma şansına sahip oalcağız” dedi.

Başbakan Erhürman konuşmasında engelsiz ve eşitlikçi bir yaşamı yaratma arzusunda olduklarını da kaydetti.

Erhürman “Bugün burada atılan adım küçüçük bir adımdır belki ama yine de engeliz bir yaşama ve eşitlikçi bir yaşama atılmış doğru bir adımdır. Bu konuda engelli örgütlerimize büyük görev düşecek. Kurulda engelli örgütlerimizin temsilcisi olan arkadaşlarımız var. Ancak burası sadece bu kuruldan ibaret değil, engelli örgütlerimizn oluşturacağı ayrı bir komitede elbette karar alma konusunda kurulu aydınlatacaktır, onuyönlendirecektir. O yüzden hep birlikte yapacağımız ve özellikle engellirlerimizn öncülüğünde yapacağımız ortak bir çalışmadır bu.Çünkü sorunları en yakından onlar biliyorlar, sorunlarla birebir karşı karşıya kalanlar onlardır. Hep birlikte bu koordinasyonu sağlayacağız ve engelsiz ve eşitlikçi yaşama daha büyük adımları hep birlikte atacağız .” dedi.

Törende Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu başkanlığı görevini yürütecek olan Günay Kibrit de konuştu.Kibrit konuşmasında kurulun görev yetki ve sorumlulklarını anlatarak , koordinasyon kurulunun engelli bireyler ile devlet arasında köprü vazifesi göreceğini kaydetti.

Kibrit “Kurul’la birlikte her engel grubu birebir yaşamış oldukları zorlukları ve eksiklikleri birincil ağızdan anlatabilecekler ve sıkıntıların aşılması için birlikte çalışabileceğiz” dedi.

Kibrit kurulun kısa orta ve uzun vadeli eylem planlarını hazırlama yönünde ilk adımlarını attığını da belirtti…

Konuşmaların ardından Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri dans gösterisi, Milli ve Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencileri ise şarkılar seslendirdi.