Erhürman: Eninde sonunda adalet yerini bulacak

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20/12/2024

Erhürman: Eninde sonunda adalet yerini bulacak

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman “Bu acı içimizden hiçbir zaman gitmeyecek. Bu adalet mücadelesi sonuna kadar taşınacak. Çocuklarımızla, ailelerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Koca yürekli mücadeleci ailelerle ayni havayı almaktan gurur duyuyorum. Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır buna yürekten inanıyorum” dedi.

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TAGS: tufan erhürman
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