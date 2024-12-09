Erhürman: Ercan'daki grevin ertelenmesi anayasaya aykırı

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın (HTKS) bugün Ercan Hava Trafik Kontrol Şubesi, Kule Kontrol biriminde yapacağı grevin 60 gün süre ile ertelenmesine karar vermişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu alınan kararın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti “Hukuk güvenliği diye bir kavram” dedi.

Erürman’ın meclisteki konuşması şöyle: Size durmalar anlattık, Ercan’da elektrik riskli, farklı riskler var diye. Bir lamba almak için bile kimden para alacaklarını bilemez hale geldi çalışanlar. Ve iki defa da grev ertelendi. Yeniden grev noktasına getirdiniz. Çünkü sorunların hiçbirine çözüm bulunmadı. Ve ne yaptınız? Bir yasa gücünde kararname çıkarttığınız, bir gecede ve yıllardır uygulanan yasayı uygulanamaz hale getirdiniz. Peki soruyorum, bu yasa gücünde kararname çıkabiliyor madem, kim bu saatten sonra hangi yasadaki hangi düzenlemeye güvenebilir? Hukuk güvenliği diye bir kavram var. Yani insanlar, yasalara uymaların gerektiğini, uydukları takdirde herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaklarını düşünür. Hukuk güvenliği bu. ‘Demek ki yasalara uymanın çok da bir manası yok’ mesajı veriyorsunuz. Yani ne yapsın insanlar, yasalara uymasınlar ve grev yasağı olduğunda grev yasağını ihlal etsinler mesela.