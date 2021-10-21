Erhürman: Erken seçime gitmekten başka bir yol yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in konuğu oldu ve Cumhurbaşkanlığı makamının tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmediğini vurguladı. Akaryakıt konusunda dün inanılmaz şeylerin yaşandığına dikkat çeken Erhürman, halkın eziyet çektiğini ifade etti. Önümüzdeki seçimlerde herhangi bir ittifakın olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Kim diyalog kurmak istediyse açık olduk, açık olmaya da devam edeceğiz. Amipler gibi bölünerek çoğalma değil, birleşerek çoğalmadır mesele” diye ekledi.

ERHÜRMAN: ERKEN SEÇİME GİTMEKTEN BAŞKA BİR YOL YOK

En erken zamanda ülkeyi seçime götürmek gerektiğine dikkat çeken Erhürman, parlamentonun zaten çok yıprandığını kaydetti. Gelinen noktada parlamentonun itibarının da yerle bir olduğunu ifade eden Erhürman, erken seçime gitmekten başka bir yol kalmadığını belirtti. Sn. Tatar’ın bugün Ankara’ya gitmesiyle ilgili de konuşan Erhürman, “Ne amaçla gittiğini bilmiyorum Sn. Tatar’ın Ankara’ya. Burada durduğundan fazla Türkiye’de dolaşıyor. Şimdi de bu kadar sıkıntının içerisinde tekrardan gidiyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamı tarihte ilk defa Kıbrıs Türk toplumunun bütünlüğünü temsil etmiyor” dedi.

“1980 ÖNCESİ TÜRKİYE’Yİ HATIRLADIM”

İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin yönetsel yapısının kaos içinde olduğunu vurgulayan Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti’nin, halkın gailesini çekmediğini belirtti. Akaryakıt konusunda da dün inanılmaz şeylerin yaşandığını vurgulayan Erhürman, “1980 öncesi Türkiye’yi hatırladım. Dün perişan oldu insanlar benzin kuyruklarında. Herkes yığıldı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu ülke yönetilmiyor. Duvara doğru gidiyor” diye konuştu.

“FİYAT İSTİKRAR FONU DA BOŞALTILDI”

Tüp gazda da aynı sorunun yaşanmaya başladığını hatırlayan Erhürman, “Sizin yönetmek gibi bir derdiniz olmadı 10 aydır. Ülkede bıraktıkları en büyük enkaz bir sürü anormal şeyi normal gibi gösterme çabasıdır. Anormali normalleştirdiğiniz zaman bunu aşmak çok zor olur” dedi. Bu kışın ekonomik açıdan zor olacağını yineleyen Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin yaz boyunca hiçbir hazırlık yapmadığını kaydetti. Fiyat istikrar fonunun da boşaltıldığını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının itibarının da yerle bir edildiğine dikkat çekti.

“SOKAKTAKİ MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Çok zor bir sürecin ülkemizi beklediğini dile getiren Erhürman, protokoller hakkında da konuştu. Tufan Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Protokollerde mesele tören düzenlemek değildir. Kalkınma planını yapacaksınız. CTP olarak biz kayıt dışı ekonomiyi, teşvikleri konuştuk panellerde. Deniz bitti. Ya kendi ayaklarımız üzerinde duracağız ya da dizlerimizin üzerine çökeceğiz.” Sokaktaki mücadelenin devam edeceğini ifade eden Erhürman, maliyenin güçlü hale gelmesi durumunda, demokrasinin de daha güçlü olacağını belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKI YETENEKSİZ DEĞİLDİR”

Kendi kendimizi yönetebilmek için dışa bağımlılığın azalması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bir hükümet düşünün ki kendi toplumuna verdiği tek mesaj, bizden bir şey olmazdır. Kıbrıs Türk halkının bu kadar yıllık varoluş mücadelesinin indirgenmeye çalışıldığı durum budur” dedi. Kıbrıs Türk halkının ‘bizim irademiz yoktur, bizden hiçbir şey olmaza’ mahkum edilmeyi de hak etmediğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı yeteneksiz değildir. Kıbrıslı Türkler Dünya’nın dört bir yanında başarı hikayelerini yazıyorlar” diye konuştu.

“DİYALOĞA AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Halka çağrı yapan Erhürman, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Bugün her ülke dış kaynak kullanıyor. Biz de kullanacağız ama doğru zeminde. Dörtlü hükümet döneminde felaketler olmasına rağmen kaynak gelmemesine rağmen, 50 milyon artı…

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21/10/2021 12:39