Erhürman: Ersin Bey, Haspolat kapısında Tahsin Bey’e karşı eylem yaptı

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07/01/2025

Erhürman: Ersin Bey, Haspolat kapısında Tahsin Bey’e karşı eylem yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis konuşmasında Haspolat Sınır Kapısı’na değindi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın bölgeyi ziyaret ettiğine işaret eden Erhürman, Tatar’ın ziyaret değil de adeta kapıda eylem yaptığını kaydetti. Erhürman, “ Peki bu eylem kime karşı? Rum Basını bile şaşırdı. Neden eylem yapıldı diye soruyorlar. Kim kapının açılmamasını istiyor. Bir tek Tahsin Bey kapıya karşı çıktı. Demek Ersin Bey, Tahsin Bey’e karşı kapıda eylemi yaptı” dedi

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TAGS: tufan erhürman
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Kanada'da yaşayan Adam Tapp isimli sağlık görevlisi, vücudunu elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları, "Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim." ifadeleriyle aktaran Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. Genç adam, hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldıktan sonra hayata yeniden gözlerini açtı. İkinci kez dünyaya gelen Tapp için yaşadıkları, unutulmaz bir deneyim oldu.

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