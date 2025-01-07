Erhürman: Ersin Bey, Haspolat kapısında Tahsin Bey’e karşı eylem yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis konuşmasında Haspolat Sınır Kapısı’na değindi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın bölgeyi ziyaret ettiğine işaret eden Erhürman, Tatar’ın ziyaret değil de adeta kapıda eylem yaptığını kaydetti. Erhürman, “ Peki bu eylem kime karşı? Rum Basını bile şaşırdı. Neden eylem yapıldı diye soruyorlar. Kim kapının açılmamasını istiyor. Bir tek Tahsin Bey kapıya karşı çıktı. Demek Ersin Bey, Tahsin Bey’e karşı kapıda eylemi yaptı” dedi