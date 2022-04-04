Erhürman: Faturaların nasıl geleceğini akıl edemediniz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik konusunda “öneri yapın” çağrısını değerlendirerek çeşitli fikirler sunduklarını ancak kabul görmediğini ancak şimdi yeniden değerlendirileceğinin söylendiğini belirtti.

Elektrikte yapılan değişikliği “kaçınılmaz” olarak lanse eden hükümetin bugün değerlendirme yapacağını açıklamasını eleştiren Erhürman, o dönemde kendi yaptıkları öneriler dikkate alınsaydı bugün bu kaosun yaşanmayacağını söyledi.

Gelen faturaların nasıl değerlendirileceğine açıklık getirilmediğini, halkın sürekli bile isteye kaosa sürüklendiğini savunan Erhürman, “Madem değerlendirme yapılabiliyorsa niye illaki kaosu bekliyorsunuz” dedi.

Erhürman, “Olmadı, olmayacak çünkü dersinizi çalışmıyorsunuz, eleştiri kabul etmiyorsunuz” diyerek, faturaların nasıl geleceğini niye akıl edemediklerini anlamadığını kaydetti.

İçkiye yapılan zamla ilgili de uyarılarda bulunduklarını, bunun sigaraya yapılan zamma benzemediğini, bir dizi farklı sektörü etkileyeceğini, çalışma yaşamının da fazlasıyla etkileneceğini anlattıklarını hatta alışverişin Güney’e kayacağını söylediklerini hatırlatan Erhürman, tek tek anlattıklarını ama hükümetin bildiğini okuyarak 3 hafta sonra yeniden değerlendireceklerini açıkladığını belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, hiçbir adımın çalışılmadığını ve el yordamıyla ülke yönetilemeyeceğini anlamadıklarını söyleyerek, bu kadar öneriye rağmen hiçbirini değerlendirmeyenlerin kaos başlayınca yeniden değerlendirerek ülke yönetilmeyeceğini ifade etti.

Belediyeler, elektrik, alkol zammı gibi adımların hep yeniden değerlendirilmek zorunda kaldığını hatırlatarak, protokolün de haftaya kimse görmeden imzalanacağını ve yine sorun çıkınca değerlendirmeye gidileceğini savunan Erhürman, “Tek derdiniz protokolü törenlerle imzalamak” dedi.

Erhürman, ortak akıl aranmadığını, buna rağmen sosyal medyadan “öneri yapın” çağrısı yapıldığını kaydederek, bu hataları saklamak için de hükümetin nereye kime saldıracağını bilemez hale geldiğini söyledi.

Sosyal medyadan “öneri yap” diyenlerin Meclis’te yapılan konuşmaları bile dinlemediğini, zaten yapılan hiçbir önerinin de değerlendirilmediğini söyleyen Erhürman, “İnsanların canını yakıyorsunuz, insanlar o yüzden sokakta. Yanlıştır elektrik zammı da, alkol zammı da, belediyeler reformu da… Şimdi protokol imzalıyorsunuz ülkeyi uçuruma götürdüğünüzü fark edin” diye konuştu.

“HALK KAFASINI DUVARA VURUYOR, FARK EDİN, ZAMLARI GERİ ÇEKİN”

Erhürman, “Bugün artık halkın kafasının duvara vurduğunu fark edin ve zamları geri çekin. Biz aynı önerileri yinelemeye hazırız, dinleyecekseniz…” dedi.

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04/04/2022 14:03