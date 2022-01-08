Erhürman “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mehmetçik’te “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, burada yaptığı konuşmada, “halkın ortak başarı hikayesini gençlerle birlikte yazacaklarına” dikkat çekti. 23 Ocak seçimlerinin “var oluş seçimi” olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, genç işsizlik oranının yüzde 30’a dayandığını savundu.

CTP’nin, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinden sonra hayata geçireceği vizyonun da değerlendirildiği etkinlikte, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ve CTP Milletvekili adayları da hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençleri bir arada görmenin umut verici olduğunu vurguladı. Ülkede şu anda genç işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu savunan Tufan Erhürman, birçok gencin asgari ücrete çalıştığını dile getirdi.

Ülkede aylarca kurultaya odaklandığına işaret eden Erhürman, krizin ortasında sorunları umursamayan bir hükümet olduğunu savundu. Erhürman, sadece pandemi krizi ve TL’nin değer kaybetmesi kriziyle karşı karşıya olunmadığını söylerken, “Karşımızda bir de beceriksiz, basiretsiz, gaile çekmeyen, krizin üzerine kriz ekleyen bir yapı var” dedi.

“GENÇLER YOKSA, BU HALK YOKTUR”

Bu zihniyete artık “dur” denilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu ülkenin gailesini çekenler geliyor demek zorundayız. Biz döviz krizi karşısında insanlarımızı ezdirmedik” dedi.

“23 Ocak’tan sonra hükümete geldiklerinde neler yapacaklarını” anlatmaya devam ettiklerini söyleyen Erhürman, gençlere nasıl istihdam alanları yaratacaklarını da ortaya koyduklarını kaydetti.

“Yarın, gençlerindir derler. Bugün sizindir. Bugün, bu topraklarda kalamayacak, bu topraklara tutunamayacak duruma getirirsek, siz buradan gideceksiniz. Yarın sizin olmayacağı gibi bizim de olmayacaktır. Gençler yoksa, bu halk da yoktur” diye konuşan Erhürman, 2022 yılında, halkın, gençlerin göç edeceği endişesiyle yaşadığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin, bundan önceki seçimlere benzemediğini vurgularken, “Bu halkın bu topraklardaki var oluş seçimidir. 3 senedir çektiklerimiz ortadadır. Buraya kadar demek zorundayız” diye konuştu.

Erhürman, “23 Ocak’ta acı hikayelere son vereceğiz. Çok başarılı gençlerimiz var. 23 Ocak’tan sonra bu halkın acı hikayesine hep birlikte son vereceğiz. Bu halkın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin gailesini çeken herkesi burada görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuşarak, ülkenin çok önemli bir dönemeçten geçtiğine vurgu yaptı. Bunu sadece CTP’lilerin söylemediğini belirten Sarıçizmeli, “Herkes bunu söylüyor. Çok zor bir dönem yaşıyor ülkemiz. Sağlıktan tutun da eğitime ekonomiye bir travma yaşıyor” dedi. Bu olumsuzluklardan herkesin etkilendiğini ifade eden Sarıçizmeli, gençlerin ise bu sıkıntıları daha derinden hissettiğini vurguladı. Sarıçizmeli, “Burada var olmak için çabalayan gençlerimiz en çok darbeyi yiyen kesim oldu. Gençlerimizin artık konuşma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği gençlerin elindedir” şeklinde konuştu.

Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, etkinlikte açılış konuşmasını yaparak organizasyonda emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti. Tekiner, gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin merak ettiği soruların yanıtlarını birinci ağızdan öğreneceğini de sözlerine ekledi.

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08/01/2022 11:35