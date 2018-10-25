Erhürman: Gevşek federasyonla sorunumuz olmaz

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Başbakan Tufan Erhürman, görüşmenin ana gündem maddesini Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin oluşturduğunu söyledi. Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile, Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili son durumu, yarın gerçekleşecek liderler görüşmesi ve 31 Ekimde gerçekleşecek olan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Başbakan Erhürman, “Temel olarak mesele son günlerde tuhaf bir mecraya doğru gitti biliyorsunuz. Özellikle Avrupa Parlamentosu ESKİ Başkanı Martin Shculz’un AKEL’in düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Anastasiadis’in resmi olarak “gevşek federasyon” diye tabir edilen şeyi bir öneri olarak masaya koymadığını söylediği konusundaki açıklaması işin daha da tuhaf bir mecraya sürüklenmesine yol açtı. Ama genel olarak bizim düşüncemiz aslında son derece net. Türk tarafı olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse sayın Cumhurbaşkanı gerek hükümetteki tüm siyasi partiler aslında uzun bir süreden beri söyledikleri yönteme ilişkin şeyleri genel sekreterin raporunda gördüler. Sayın genel sekreter raporunda iyi yapılandırılmış bir süreç başlamalıdır yani ön hazırlıklar iyi yapılmalıdır ve bu süreç sonuç odaklı olmalıdır. Ucu bucağı da belli olmalıdır dedi. Artık ucu bucağı belli olmayan sonuç alıcı olmayan müzakere süreci geride kalmıştır” dedi.

Başbakan Erhürman, Anastasiadis’in “gevşek federasyon” önerisi ile yeni bir tartışma mı yaratmak istediği, yoksa zamana karşı oynamayamı çalıştığı konusunda endişeleri olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun net olduğunu aynı tavrı Rum tarafından da beklediklerini dile getirdi.

Erhürman, “Bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak gevşek federasyon yada kurucu devletlerin daha güçlü olduğu bir federasyon yapısıyla sorun yaşamıyoruz. Böyle bir öneri de masaya gelecekse, bu müzakere sürecini hiçbir şekilde uzatacak bir şey olmaz” dedi. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun son derece net olduklarını belirten Başbakan, bu aşamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ne düşündüğünü görmenin önemli olduğunu ifade etti.