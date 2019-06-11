Erhürman: Güney Kıbrıs biran önce fark etmeli…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personeli ile ilgili tutuklama kararı eleştirdi.

Erhürman bu kararın gerginliği arttıracağını savunarak Güney Kıbrıs’ın siyasi eşitlik ve adil paylaşımın Kıbrıslı Türklerin olmazsa olmazı olduğunu fark etmesi gerektiğini kaybetti.

Fatih Gemisi personeli ile ilgili tutuklama kararı gerginliği artırmaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz. Birlikte kazanma ve adil bir biçimde paylaşma örneği olabilecek, çözüm yönünde motivasyon yaratabilecek bir konunun gerginlik vesilesi haline getirilmesi yolunda yeni bir adım. Siyasi eşitlik ve adil paylaşımın barışın olmazsa olmazları olduğu bir an önce fark edilmeli...