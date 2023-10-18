Erhürman, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yetkilileriyle görüştü

ads ads ads ads
18/10/2023

ads
Erhürman, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek Başkanı Gürcan Osmanbuba, Genel Sekreter Soydan Borakan ve As Başkan Daniela Borova’nın da hazır bulunduğu görüşme, CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Görüşmede, geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılar ve park sorunu başta olmak üzere Kıbrıs’ın güneyinde çalışanların sıkıntıları ele alındı. 

18/10/2023 16:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Erhürman, Güney Kıbrıs’
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.