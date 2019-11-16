Erhürman: Guterres, pek de iyimser değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Guterres raporu konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedldi:

“Guterres, raporunda, çözüm süreci konusunda pek de iyimser değil. Maraştaki gelişmelerin gerginliği artırdığını söylüyor ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin basın açıklamasıyla Maraşta Konsey kararlarına uyulmasının önemine dikkat çektiğini hatırlatıyor. Bütçe görüşülmeye başlandı. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi perspektifi yok. 2020 ile ilgili belirsizlikler var. Hükumet ortaklarının üyeleri kurumlarda birbirlerini yasa ihlali ve partizanlıkla suçluyor. Oysa gündem, şakalar, espriler, semboller… Şaka gibi…”

Erhürman ayrıca yakılan KKTC bayrağıyla ilgili açıklama yaptı:

ELAM bu kez de KKTC bayrağını yakarak iki halk arasında güvensizliği besleme çabalarına bir yenisini ekledi. Başta BM olmak üzere güven tesisi konusunda hassasiyet belirten uluslararası kuruluş ve devletlerin barış çabalarını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında duyarsız kalma hakkı yok. Bu konudaki duyarlılığın Sayın Anastasiadise aktarılması ve somut adım istenmesi gerekiyor. Biz de, yarından itibaren, ilgili kuruluşlarla, büyükelçilerle ve siyasi partilerle görüşmelerimizde bu konuyu gündem yapacağız.

16/11/2019 20:41