Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman bugünkü ziyaretleri kapsamında sırasıyla Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Lefke’de ise Gazi Lisesi, Kaymakamlık, devlet daireleri, çarşı, Lefke Belediyesi ve LAÜ’ye gitti.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için görüş alışverişinde bulunan Erhürman, gittiği okullarda eğitimdeki sorunlara ve atılması gereken adımlara işaret etti.

23/01/2020 19:35