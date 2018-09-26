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Erhürman: Güzelyurtlulara ve halka hayırlı olsun

Başbakan Tufan Erhürman, Güzelyurt Hastanesi 2. Etap Proje ihalesinin bugün sonuçlandığını açıkladı

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26/09/2018

Erhürman: Güzelyurtlulara ve halka hayırlı olsun

Başbakan Tufan Erhürman, Güzelyurt Hastanesi 2. Etap Proje ihalesinin bugün sonuçlandığını açıkladı.

 

Erhürman, proje İhalesi tamamlanan Güzelyurt Hastanesi için Sağlık Bakanlığını tebrik etti, başta Güzelyurtlular ve halka hayırlı olmasını diledi.

 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Erhürman “Sağlık Bakanlığımızın uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı Güzelyurt Hastanesi 2. Etap Projesi’nin ihalesi bugün sonuçlandı. Sağlık Bakanlığımızı tebrik eder, başta Güzelyurtlular olmak üzere halkımıza hayırlı olmasını dilerim.”ifadelerini kullandı.

 

Sağlık Bakanlığı da bugün Güzelyurt Hastanesi II. Etap Projesi ile ilgili açıklama yapmış, Güzelyurt Hastanesi II. Etap Projesinin bugün sonuçlandığını açıklamıştı.

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TAGS: Erhürman: Güzelyurtlulara ve halka hayırlı olsun, haber, kıbrıs,
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