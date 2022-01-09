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Erhürman: Güzelyurt'un yeni hastaneye kavuşması için hazırlıklar tamamlanacak •

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09/01/2022

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Erhürman: Güzelyurt'un yeni hastaneye kavuşması için hazırlıklar tamamlanacak •

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinin yeni hastanelere kavuşması için gereken hazırlıklar tamamlanacak” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve milletvekili adayları Güzelyurt’u ziyaret etti.

Güzelyurt esnafı ve halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

23 Ocak seçimlerinden sonra hükümeti CTP’nin kuracağını belirten Erhürman, büyük ortağın ise Kıbrıs Türk halkı olacağını kaydetti.

09/01/2022 13:53
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TAGS: Erhürman, Güzelyurt, ctp
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