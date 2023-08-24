CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, halkın, tarihin en ciddi ekonomik krizinin içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bizim alım gücümüzün düşmesi piyasadaki talebi düşürmedi” dedi.

Ülkedeki yabancı sayısı ve mülkiyet edinme hızının, pandemiden bu yana korkunç şekilde arttığını dile getiren Erhürman, İskele’de, Esentepe’de, Tatlısu’da bir tane bile yerli alıcı olmadığını söyledi.

Bunun açıklamasının “Satalım ve kaçalım” olduğunu savunan Erhürman, “Tapudaki kayıtlar iceberg’in görünen yüzüdür” dedi. “Bitti bu iş… 5 sene sonra ne olacağını kimse tahmin dahi edemez bu ülkede” diye konuşan Erhürman, bu gidişin yok oluş olduğunu belirtti.

Mülkiyet sınırlaması hakkında somut önerileri olduğunu ve hazırlayıp getireceklerini ifade eden Erhürman, kontrolsüz şekilde nüfusun şiştiğini kaydetti. Sürecin pandemi sonrasında hızlandığını dile getiren Erhürman, bu konuda önerileri olduğunu söyledi. Tufan Erhürman, ilçeler bazında mülkiyet ve nüfus sınırlaması olması gerektiğini savundu.

Çok kültürlü yapının doğru yönetilirse zenginlik, yönetilmezse kaos olacağını kaydeden Erhürman, kamu okullarında ve hapishanede 40’ın üzerinde farklı ülkeden insan varsa bunun kaos demek olduğunu belirtti. Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenciler olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, “Bu memleket bitti… Siz bakan, müsteşar atarken bunlar oluyor memlekette” dedi.

“Memlekette kim başbakan olursa olsa bu geri dönmez” uyarısında bulunan Erhürman, gün geldiğinde Rus nüfusun, okul, ibadet yeri ve vatandaşlık da isteyeceğini söyledi. Varoluş mücadelesinin geldiği yerin yok oluş olduğunu Erhürman, memlekette hiçbir lokantada KKTC vatandaşı, hatta Türkçe konuşan kişi olmadığını dile getirdi.

Ülkede kapı açılması talebinden vazgeçmediğini ancak buradaki durumun ele alınması gerektiğini ifade eden Erhürman, yasa önerileri getireceklerini yineleyerek, önerilerin birlikte geçirilmesini talep etti.

T&T ile imzalanan ek sözleşmeyle devletin 59 Milyon Euro’luk ek külfetin altına sokulduğunu belirten Erhürman, “Ülkede ilaç için ayrılan paranın 338 Milyon TL, bu sözleşme ile hibe edilen paranın ise 1 Milyar 770 Milyon olduğunu” söyledi. Erhürman, Isparta’da yapılan 800 yataklı hastanenin 1 Milyar 100 Milyon TL olduğu örneğini de verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yabancılara malını satan bir tek kişiyi bile kınamadığını da kaydetti.

T&T ile sözleşmenin 2012’de imzalandığını ifade eden Erhürman, şirketin, 25 yıllık sözleşmenin 39 yıllık olmasını talep ettiğini anlattı. 16 Nisan 2021 tarihindeki bu konuyla ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararını okuyan CTP Genel Başkanı Erhürman, pandeminin esas ana döneminde şirkete bir kolaylık sağlandığını ifade ederek, 2023’te yine mücbir sebeple pandeminin 27 ay 9 gün sürdüğü söylenerek, 59 Milyon Euro verilmesi kararının nasıl alındığını sordu.

“Pandeminin 27 ay 9 gün sürdüğünü nereden çıkarttınız?” diye soran Erhürman, 59 Milyon Euro rakamının nasıl hesaplandığını sorusunu da sordu. “Şirketin değil sizin neyin altına imza attığınız beni ilgilendiriyor” diye konuşan Erhürman, şirketin, işletme döneminin 2022’de başladığına işaret ederek, başlamayan işletme dönemi için nasıl 59 Milyon Euro verildiğini sordu.

Sözleşmede üç tane ihtilaf maddesi yazıldığını belirten Erhürman, pistin, beton olmasının ve devlet tarafından karşılanmasının ihtilaf konusu olmadığını kaydetti.

Erhürman, 2012’deki sözleşmede uyuşmazlıkların KKTC yargısı tarafından çözüleceğinin yazıldığını ancak yapılan ek sözleşmeyle, uyuşmazlıkların, TC Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği 7 kişilik hakem heyeti tarafından çözülmesi ve verilen kararın mahkeme kararı niteliğinde olmasının getirildiğini belirtti. “Siz KKTC mahkemelerine, KKTC yargısına güvenmiyor musunuz?” diye soran Erhürman, “Bu akıllara durgunluk veren bir şey” diyerek, bunu mahkemeye götüreceklerini söyledi.

Memleketin geleceğinin gailesinin çekilmediğini ifade eden Erhürman, “Bu sözleşme mahkemeden dönmezse, sizin tarafınızdan revize edilmese burnunuzdan fitil fitil getireceğiz” diyerek, bunun geleceğin ipotek altına alınması demek olduğunu belirtti.

İnşaat sektörünün yönetilemediğini, memlekette ağıl ve tarım yapacak yer kalmadığını ifade eden Tufan Erhürman, “Orta vadede bunun halkın yok oluşu” olduğunu savundu.

“İskele, Karpaz Türkçe konuşmuyor, farkında mısınız?.. Ondan sonra da milliyetçilik, devletçilik..." diyen Erhürman, “Bu kadar sene mücadele ettik, bitme noktasına geldik, biz buna izin vermeyeceğiz” şeklinde devam etti.