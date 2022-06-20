Erhürman: Halkımızı ve üreticimizi stabil para birimine geçerek koruyabiliriz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın ve üreticilerin stabil para birimine geçerek korunabileceğini söyledi. Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek ve yol haritası çizmek için sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaret başlatan CTP, Hayvan Üretici ve Yetiştirici Birliği’ni ziyaret ederek üreticinin içinde bulunduğu durumu ele aldı. Ziyarette Erhürman’a milletvekilleri de eşlik etti. Toplumun hem ekonomik hem de demokratik fukaralaşma sürecinden geçtiğinin altını çizen Erhürman, üreticilerin Türk Lirası’ndaki dengesizlikten dolayı günden güne üretimden koptuğunu söyledi.

ÜRETİMİN ÖNEMİ PANDEMİ DÖNEMİNDE ANLAŞILDI”

Dünyanın 2 yıl boyunca pandemi sürecinden geçtiğini ve bu süreç içerisinde üretimin değerinin anlaşıldığını belirten Tufan Erhürman, ülkedeki bu istikrarsızlığın sürmesi halinde Kıbrıslı Türklerin üretimden tamamen koparılacağını kaydetti. Toplumun üretimden kopması halinde ülkede hellim bile bulunamayacağını ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin kendi hellimini dünyaya satmak yerine Güney Kıbrıs’tan hellim satın almak durumunda kalabileceğini dile getirdi. Bu tehlikenin sadece üretim sektörü için değil tüm sektörler için geçerli olduğunu belirten Erhürman, bunun sebebinin plansızlık olduğunu, karşılarında planlama yapabilecek bir yapı bulunmadığını vurguladı.

“BUGÜN YAZILAN RAKAMLAR, ERTESİ GÜN ANLAMINI KAYBEDİYOR”

Geride bırakılan seçim sürecinde CTP’nin gelirleri Euro’ya endeksleyip stabil para birimine geçilmesini ortaya koyduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını ve üreticisini ancak bu sayede koruyabileceklerinin altını çizdi. Hükümet ettiğini iddia edenlerin protokol imzaladı diye sevindiklerini belirten Erhürman, protokole yazılan rakamların TL’deki değer kaybı yüzünden ertesi gün anlamını yitirmeye başladığını ifade etti. Kıbrıslı Türklerin artık güçlerini birleştirerek hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini işaret eden Erhürman, bunun bir varoluşsal problem haline geldiğinin altını çizdi. CTP olarak Güven Yaratıcı Önlemlerin müzakere edilmesi gerektiğini savunduklarını da aktaran Erhürman, Ercan ve Mağusa Limanları’nın açılması halinde doğrudan ticaret yapılabileceğini, daha fazla kapı açarak talebi artırabileceklerini kaydetti.

NAİMOĞULLARI: BAŞKANLIK SÜRECİMDE HİÇ BÖYLE ZOR BİR DÖNEM GÖRMEDİM

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da, ziyaretten dolayı CTP heyetine teşekkür ederek sözlerine başladı. Yaklaşık 17 yıldır birlik başkanlığını yürüttüğünü ve hiç böyle zor bir dönem hatırlamadığını ifade eden Naimoğulları, hayvancılık ve tarım sektörünün büyük sıkıntılardan geçtiğine işaret etti. İnsanların artık üretimden vazgeçme noktasına sürüklendiğini kaydeden Naimoğulları, bu duruma acilen çare bulunması gerektiğinin altını çizdi.

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20/06/2022 12:01