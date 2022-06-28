Erhürman: Halkın lehine olan yasaları geçirmeye devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına konuk olarak ülke gündemi ve Meclis çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Meclis çalışmalarında ülkedeki bazı şeyleri düzeltme çabası gösterdiklerini belirten Erhürman, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde önerileri bulunduğunu, Mersinlik yangının araştırılması için de önerge vereceklerini ifade etti.

Tufan Erhürman, yaz döneminde Meclis komitelerinin çalışmalarına katılım sağlayacaklarını dile getirerek, zeytin ile ilgili bir yasa tasarısının en iyi şekilde çıkması için çaba göstereceklerini aktardı.

Erhürman, halkın leyhine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

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28/06/2022 11:17